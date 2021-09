Field Trip Health

Field Trip Health eröffnet erste Einrichtung für psychedelische Therapie in Europa

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Field Trip Health, die weltweit erste Einrichtung für psychedelisch unterstützte Psychotherapie, freut sich, die Eröffnung ihrer neuen Niederlassung in Amsterdam bekannt zu geben.

Bei Field Trip leitet ein engagiertes Team von Fachleuten, darunter Psychiater und Krankenschwestern, Therapien unter der Verwendung von magischen Trüffeln. Das börsennotierte nordamerikanische Unternehmen kombiniert aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer fürsorglichen Beratung, die Sicherheit, Verbindung und Mitgefühl in den Mittelpunkt stellt. Die Einrichtung auf der Piet Heinkade in Amsterdam ist die sechste Einrichtung des Unternehmens und die erste außerhalb der USA und Kanada.

Selbstfindung und innere Heilung

Die Therapie mit Trüffeln kann Menschen helfen, sich von routinemäßigen Denkmustern zu befreien. Jahrelang unterdrückte Emotionen und Erinnerungen können so hervorgeholt und verzerrte Überzeugungen neu interpretiert werden. Diese Erfahrungen können zu einer tiefen Selbstentdeckung und inneren Heilung führen. Psychedelische Erfahrungen können auch zur psychotherapeutischen Behandlung psychischer Beschwerden beitragen. Schwerwiegende psychiatrische Störungen wie PTBS, Psychose und Persönlichkeitsstörungen werden in einem umfangreichen Screening ausgeschlossen.

Wissenschaftlich erwiesen

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Psilocybin, der Wirkstoff in den magischen Trüffeln, eine Wirkung auf die Neurotransmitter hat und das Erleben gesteigerter Emotionen ermöglicht. Die Kommunikation im neuronalen System ist ein "Autopilot", der Überzeugungen und das Gefühl der Identität aufrechterhält. Das Unterbrechen dieser Kommunikation schafft Raum, um die Psyche aus einer äußeren Perspektive zu beobachten und zu untersuchen und unverarbeitete Emotionen und verzerrte Überzeugungen zu herauszuarbeiten. Dank erhöhter neuronaler Plastizität werden neue Erkenntnisse leichter verankert und neue Verbindungen im Gehirn geschaffen, die das Verhalten günstig beeinflussen können.

Ein Zaubertrüffel-Trip

In zwei gründlichen Screenings stellt das Team fest, ob die psychedelische Therapie für den Kunden geeignet ist. Es folgen eine oder mehrere Vorbereitungssitzungen, in denen der Kunde psychologisch und emotional vorbereitet wird und praktische Anweisungen für den Trip erhält. Der Trip findet dann in einem angenehmen, hellen Raum unter der Aufsicht eines Moderators statt. In einem intensiven Nachbereitungsprogramm - den "Integrationssitzungen" - arbeiten Kunde und Therapeut zusammen an den Erkenntnissen und erstellen einen Aktionsplan für die bestmöglichen Ergebnisse nach der Behandlung.

Wissen und Sicherheit

Für Field Trip stehen Wissen und Sicherheit an erster Stelle. Ein Moderator und eine Krankenschwester sind bei jeder Sitzung die gesamte Zeit anwesend. Um die Qualität zu gewährleisten, testet Field Trip die Trüffel in zertifizierten Labors, die unter zuverlässigen Verfahren arbeiten, ausgiebig auf Sicherheit und Wirksamkeit. Als Gesundheitseinrichtung steht Field Trip unter der Aufsicht der Aufsichtsbehörde für Gesundheit und Jugend.

Neuer Schritt

Die Eröffnung der Niederlassung von Field Trip in Amsterdam ist ein aufregender nächster Schritt für das börsennotierte Unternehmen, das bisher sechs Niederlassungen in Toronto, New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta und Houston betreibt.

Onur Yildirim, PhD, Psychologe und Neurobiologe an der Radboud University und Geschäftsführer von Field Trip Netherlands, freut sich über dieses neue Kapitel: "Die Nachfrage nach therapeutisch angeleiteten Trips in den Niederlanden steigt. Mit der Erfahrung und dem Engagement von Field Trip schaffen wir einen sicheren Ort für alle, die mit stressbedingten psychologischen Beschwerden zu tun haben oder tiefergreifende Erkenntnisse über sich selbst gewinnen möchten."

Weitere Informationen finden Sie auf www.fieldtriphealth.nl.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1605547/Field_Trip_Amsterdam.jpg