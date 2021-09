Heineken

Heineken® und TIËSTO feiern das Wochenende des Großen Preises der Niederlande in der Formel 1 mit einer einzigartigen Performance auf der Rennstrecke

Zandvoort, Niederlande (ots/PRNewswire)

- Der international bekannte niederländische DJ Tiesto legte zur Feier des F1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort einen exklusiven Live-Auftritt auf der Strecke hin

- Heineken schuf eine bewegliche Bühne auf einer LKW-Ladefläche mit einem Kunstwerk des berühmten niederländischen Künstlers Joseph Klibansky

- Der Heineken®0.0-Truck bahnte sich seinen Weg vom Podium zu den Tribünen und machte in den Kurven 11 und 12 Halt, um vor den Fans zu spielen

- Der Auftritt wurde live an Millionen von Fans weltweit übertragen

Heineken® feierte die historische Rückkehr der Formel 1® nach Zandvoort in den Niederlanden mit einem Auftritt wie kein anderer. Nach all der F1®- und W Series(TM)-Rennaction am Wochenende fuhr ein anderes Fahrzeug mit dem niederländischen Superstar DJ TIËSTO an Bord auf die Rennstrecke, um den Fans unmittelbar nach der Podiumsfeier des F1 Heineken Dutch Grand Prix am Sonntag, den 5. September, ein exklusives 60-minütiges Live-Set zu bieten.

Die Fans auf der Tribüne verfolgten den Auftritt gemäß den COVID-19-Richtlinien, während die Fans zu Hause den Livestream auf dem EDM-Streamingdienst Beatport, den Facebook-Kanälen von F1 und Red Bull Racing Honda sowie auf TIËSTOs Facebook- und YouTube-Seite verfolgten.

Die Bühne für die Performance war auf der Rückseite eines Heineken® 0.0 Trucks aufgebaut, der direkt nach der Podiumszeremonie aus der Boxengasse startete und mit nachhaltigem Biokraftstoff angetrieben um die Strecke fuhr, bevor er in den Kurven 11 und 12 für TIËSTO anhielt, um die Performance zu beenden. Um die Aufführung noch dramatischer zu gestalten, schoss der Truck biologisch abbaubares Konfetti auf die Strecke.

Der Lastwagen war mit Kunstwerken des bekannten niederländischen Künstlers Joseph Klibansky ausgestattet. Das von Klibansky in Zusammenarbeit mit Heineken speziell für das F1®- und W Series(TM)-Podium entwickelte Design zeigt lokale Elemente, die für die Niederlande typisch sind, jedoch mit einem modernen Touch.

Der Livestream ist bis Ende des Jahres auf den Beatport-Kanälen zu sehen.

INFORMATION