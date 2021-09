Leshan.cn

Leshan: Fröhliches Leshan bei der Sichuan International Travel Expo

Leshan, China (ots/PRNewswire)

Die 8. Sichuan International Travel Expo wird vom 2. bis zum 5. September 2021 in Leshan stattfinden und bietet vielfältige, flexible und praktikable Online- und Offline-Marketingkanäle. Für die Expo werden eine Indoor-Ausstellungszone und ein Outdoor-Ausstellungsgelände am Hauptausstellungsort eingerichtet. Über zehn Veranstaltungen auf dem Programm lassen Reisende den einzigartigen Charme der Expo erleben.

Reisende können nicht nur den majestätischen Großen Buddha von Leshan und den eleganten Berg Emei Shan besuchen, sondern auch typische lokale Speisen wie geröstete Ente süß-sauer, Tofu-Pudding und Qiaojiao-Rindfleisch kosten. Das Essen in Leshan unterscheidet sich von dem in anderen Teilen Chinas, da es eine perfekte Balance bietet und einzigartige Geschmäcker auf universell ansprechende Weise wiedergibt.

Dieses Gleichgewicht ergibt sich aus der einzigartigen Kultur und Geschichte von Leshan. Als kleine Stadt, die von drei Flüssen im Südwesten des Sichuan-Beckens umgeben ist, genoss Leshan in der Antike einen bequemen Wassertransport. So vermischten sich hier die Essgewohnheiten verschiedener Orte und brachten alle möglichen köstlichen Speisen hervor, darunter gebratene Ente süß-sauer, Bobo-Hühnchen, Tofu-Pudding, Qiaojiao-Rind, Xiba-Tofu, Hot Pot und frittierte Snacks.

Die Freude am Essen in Leshan wird oft im Zusammenhang durch das Erkunden erlebt. Überall in der Stadt befinden sich Restaurants, die perfekt in ihre Umgebung eingebettet sind. Wer durch die kleine Stadt schlendert, die für ihren langsamen Lebensstil bekannt ist, wird von dem köstlichen Essen, das an jeder Ecke angeboten wird, begeistert sein.

Die würzige, betörende Sichuan-Küche ist in Leshan leicht zu finden. Auch Speisen mit saurem, süßem, bitterem, würzigem oder salzigem Geschmack sind stets in Reichweite. Die Ganzheitlichkeit, die Speisen mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen mit sich bringen, ist ein weiteres Beispiel für Mittelweg und Harmonie - eine traditionelle Philosophie, die den Chinesen sehr am Herzen liegt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607315/Leshan_food.jpg