EmitBio Inc.

Die Ergebnisse von EmitBio ergeben eine 99,99%ige Reduktion von Delta in menschlichem Gewebe

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire)

Neue Daten beweisen, dass die Technologie die Delta-Variante neutralisiert

Dritter Versuch am Menschen im Gange

EmitBio, Inc., ein biowissenschaftliches Unternehmen, gab heute die erfolgreichen Ergebnisse einer neuen In-vitro-Neutralisierungsstudie der Delta-Variante in menschlichem Atemwegsgewebe bekannt. Die Studie ergab, dass die Technologie von EmitBio 99,99 % der aggressiven Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus nach dreitägiger, zweimal täglicher Verabreichung eliminierte, ohne gesundes Gewebe zu schädigen. Die Lichttechnologie des Unternehmens hat sich ebenfalls als wirksam erwiesen, ohne dass die Wirksamkeit gegenüber allen anderen bisher im Labor getesteten Covid-19-Varianten nachließ.

"Wir generieren weiterhin Daten, die die zugrundeliegende Wissenschaft und die neue Behandlungstechnologie, die wir für Atemwegserkrankungen entwickelt haben, bestätigen. Diese Studie zeigt, dass die sichere, sichtbare Lichttechnologie von EmitBio die Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus neutralisiert. Wir können sowohl das vorhandene Coronavirus ausschalten als auch die Menge des gebildeten Deltas hemmen", so Nate Stasko, Ph.D., Chief Scientific Officer bei EmitBio.

Zahlreiche klinische Studien wurden mit einem Behandlungsgerät* durchgeführt, das diese EmitBio-Technologie nutzt, um präzise Wellenlängen von sicherem, sichtbarem Licht auf den hinteren Teil des Rachens und das umliegende Gewebe zu richten. Das Gerät ist für die Selbstbehandlung von Covid-19 zu Hause konzipiert.

In der ersten Humanstudie des Unternehmens für Erwachsene mit leichter bis mittelschwerer Covid-19-Erkrakung reduzierte EmitBio die SARS-CoV-2-Viruslast im Speichel um 99,9 % und beschleunigte die Zeit bis zum Verschwinden der Symptome bei Erwachsenen mit Covid-19 um mehr als zwei Tage. Diese Technologie sollte eine weitere Wahlmöglichkeit für diejenigen darstellen, die den Impfstoff nicht einnehmen, und eine ergänzende Lösung für geimpfte Patienten mit Durchbruchsinfektionen bieten.

"Diese neuen Daten sind vielversprechend und liefern klarere Beweise dafür, dass die innovative Technologie von EmitBio das Potenzial hat, als Prophylaxe- und Behandlungsoption für Patienten zu dienen, die Covid-19 ausgesetzt oder damit infiziert sind, insbesondere angesichts der hohen neutralisierenden Aktivität bei allen Varianten. Nach der behördlichen Zulassung könnte diese Technologie einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf dieser Pandemie haben", sagte Dr. Vin Gupta, Senior Medical Advisor bei EmitBio.

Informationen zu EmitBio, Inc.

EmitBio, Inc. ist ein biowissenschaftliches Unternehmen, das die präzise Abgabe von sicherem, sichtbarem Licht zur Stimulierung, Heilung und zum Schutz des Körpers einsetzt. EmitBio ist ein erstklassiges Team von international anerkannten Lichtwissenschaftlern und ausgewiesenen Branchenexperten, das sich mit den weltweit führenden Life-Science-Experten für Immunologie und Virologie zusammengeschlossen hat. Alle sind entschlossen und bereit, schnell auf die weltweite Pandemie zu reagieren und die Produktion lebensrettender medizinischer Durchbrüche rasch zu steigern. EmitBio(TM) setzt derzeit fortschrittliche LED-Technologie ein, um Licht zu erzeugen, das für die menschliche Gesundheit von grundlegender Bedeutung ist und zur Heilung und zum Schutz des Körpers genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.emitbio.com .

EmitBio Inc. hat seinen Hauptsitz in Durham, North Carolina, und ist eine operative Tochtergesellschaft von KNOW Bio, LLC.

* Das EmitBio-Gerät befindet sich in der Erprobungsphase und ist in den Vereinigten Staaten noch nicht zum Verkauf erhältlich.