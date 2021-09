Department of Tourism, Philippines

6 Sehenswerte Orte auf den Philippinen nach der Pandemie

An philippinischen Reisezielen gelten Protokolle für sicheres Reisen

In Vorbereitung auf ein sicheres Reisen für zukünftige Besucher des Landes hat die thailändische Abteilung für Tourismus (DOT) unter der Leitung der philippinischen Tourismusministerin Bernadette Romulo-Puyat aktiv neue Richtlinien und Protokolle für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit für zukünftige Touristen umgesetzt.

Diese Sicherheitsrichtlinien und -protokolle umfassen:

Forderung einer vollständigen Impfung und Vorlage eines legitimen Impfausweises

Falls nicht vollständig geimpft, sind negative COVID-19-Tests erforderlich

Kontaktloses Bezahlen und Interaktionen in touristischen Einrichtungen

Personal und Gäste tragen jederzeit persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Prüfungen, um festzustellen, wo die Gäste vor der Ankunft waren

Obligatorische 14-tägige Quarantäne bei der Ankunft

Die Philippinen mit ihren wunderschönen Stränden und Naturwundern sind bei Reisenden weltweit als eines der schönsten tropischen Reiseziele der Welt bekannt. Die Philippinen wurden von Forbes als eines von sieben Ländern aufgeführt, die das Potenzial haben, nach der Eindämmung von COVID-19 zu wichtigen Reisezielen zu werden und bieten im ganzen Land einzigartige Erlebnisse für Touristen aller Art, die auf der Suche nach einem entspannten und entspannten Rückzugsort von der Hektik des Alltags sind.

Ob Sandstrände oder verträumte Berglandschaften, beeindruckende Städte mit einem reichem kulturellem Erbe - hier stellen wir Ihnen einige Orte vor, für die es sich lohnt, einen Urlaub auf den Philippinen zu planen:

Boracay

Ein Besuch auf den Philippinen wäre ohne einen Aufenthalt am Strand nicht vorstellbar. Die Insel Boracay ist natürlich eine der berühmtesten und hochgepriesensten der Welt und ein absolutes Muss für alle Besucher des Landes. Feinster weißer Sand, glitzerndes blaues Wasser und die warme und einladende Sonne warten in diesem Inselparadies auf Sie.

Nach intensiven Rehabilitationsprojekten auf der Insel, die im Jahr 2018 begonnen hatten und auch im Laufe des Jahres 2020 fortgesetzt wurden, ist jetzt eine große Anzahl von Hotels, Restaurants und anderen touristischen Einrichtungen bereit, Gäste zu empfangen, die die Ruhe und die frische Luft des Insellebens genießen möchten. Die Reisen hierher werden auch einen großen Beitrag zum Erhalt der lokalen Gemeinschaften auf der Insel leisten, die stark von der einheimischen Tourismusbranche abhängig sind.

Zusätzlich zu seinen Aktivitäten und Annehmlichkeiten wurde Boracay vom World Travel and Tourism Council (WTTC) mit dem SafeTravels-Stempel ausgezeichnet, der das Einsetzen von "weltweit standardisierten Protokollen für Gesundheit und Hygiene" würdigt, die sicheres Reisen während der COVID-19-Pandemie garantieren. SafeTravels ist das Gütesiegel der internationalen Organisation zur Bescheinigung der Einhaltung ihrer globalen Gesundheitsstandards für sicheres Reisen.

Bacolod

Wer "das süße Leben" genießen möchte, kommt nach Bacolod, in die Hauptstadt der Provinz Negros Occidental - die liebevoll als die "Zuckerhauptstadt" der Philippinen bezeichnet wird.

In Bacolod verbinden sich kosmopolitische Geschmäcker mit rustikalem Wohnen, perfekt für diejenigen, die langsam und entspannt reisen möchten. Übernachten Sie in der Casa Gamboa, machen Sie Fotos von den Ruinen und besuchen Sie Kunstausstellungen im BacolodArt District teil, bevor Sie sich niederlassen, um die traditionelle Visayan-Küche in Emma Lacson's House, bei Ann Co Cakes und in der El IdealBakery zu genießen.

Negros Occidental ist als die Hauptstadt der Bio-Bauernhöfe der Philippinen bekannt. Die verschiedenen Haciendas der Stadt wie beispielsweise die FreshStart Organic Farm, die Peñalosa Farms und der Rapha Valley Place of Wellness sind zu nachhaltigen Agrotourismus-Destinationen geworden.

Baguio und Benguet

Baguio, im Volksmund "die Stadt der Pinien" genannt, ist eine beurkundete Stadt, die in vier bis sechs Stunden Fahrt von Manila aus erreichbar ist. Baguio, bekannt für seine Pinien und das kühle Wetter, war schon immer ein willkommenes Ziel für Filipinos auf der Suche nach einer Auszeit von der Hitze.

Die Jesuitenvilla Mirador in Baguio City bietet ein bereicherndes ökologisches, historisches und spirituelles Erlebnis mit Attraktionen wie dem Mirador-Rückzugshaus, dem Bambushain, der Wetterstation, dem Labyrinth, dem Torii-Tor und einem Straßencafé mit Blick auf die Stadt mit atemberaubendem Sonnenuntergang. Einer von Baguios beliebtesten Treffpunkten ist das Bencab Museum, das dank der Meisterwerke des Nationalen Künstlers für Bildende Kunst Ben Cabrera vor kreativer Inspiration nur so strotzt.

Inzwischen ist auch das Winaca Eco Cutural Village in der Provinz Benguet ein beliebtes nachhaltiges Tourismusziel, das Touristen einen Einblick in die Geschichte und Kultur des indigenen Igorot-Stammes bietet und gleichzeitig deren Lebensunterhalt unterstützt.

Neu in Benguet sind auch Öko- und Agrotourismus-Destinationen wie Armando's Lemon Farm und die Polig Berry Farm. Bei Aktivitäten wie dem Zitronen- und Erdbeerpflücken können die Gäste wieder enger mit der Natur in Verbindung treten, indem sie ihre Früchte aus erster Hand genießen. Diese Öko-Tourismus-Destinationen tragen dazu bei, die ökologischen und landwirtschaftlichen Wunder der malerischen Bergstadt zu bewahren.

Baguio ist auch mit dem WTTC Safe Travels-Stempel ausgezeichnet, der den Besuchern der Stadt Sicherheit und minimales Risiko garantiert, sobald sie wieder für den Tourismus geöffnet wird.

Batangas

Die Tauchplätze von Anilao in Mabini, Batangas, sind berühmt für ihre üppige Unterwasserwelt und sehr beliebt bei Touristen, die dem Alltag entfliehen wollen. Da die Tauchsaison von November bis Mai andauert, haben Abenteuerlustige aus der ganzen Welt die Gelegenheit, in ein unvergessliches Unterwasserabenteuer einzutauchen.

Die Tauchplätze in Anilao sind außerdem gut dokumentierte Meeresschutzgebiete und es werden zahlreiche Anstrengungen unternommen, um die Riffe und das Ökosystem zu schützen und den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinschaften zu sichern.

Im Zuge der Grenzöffnungen werden sowohl neue als auch bereits zuvor beliebte Reiseziele im ganzen Land bereit sein, Menschen aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und sie erleben zu lassen, was die Philippinen zu einem unterhaltsamen und unvergesslichen Reiseziel macht.

Die neuesten Updates und Reisehinweise zu den Philippinen finden Sie unter http://www.philippines.travel/safetrip oder laden Sie die Travel Philippines App auf Google Play oder im Apple Store herunter.

