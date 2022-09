Locus Robotics

Locus Robotics übertrifft die Marke von einer Milliarde kommissionierter Einheiten

Wilmington, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Der führende Anbieter von Lagerrobotik erreicht als erster diesen Branchenmeilenstein

Locus Robotics ( www.locusrobotics.com), der Marktführer im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMR) für Auslieferungslager, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Meilenstein von einer Milliarde abgeholter Einheiten überschritten hat. Diese neue Höchstmarke wurde nur 59 Tage nach der Registrierung von 900 Millionen gekauften Einheiten durch Locus erreicht.

„Das Erreichen des Meilensteins von einer Milliarde Abholungen unterstreicht den entscheidenden Geschäftswert, den die bewährte Technologie von Locus unseren Kunden auf der ganzen Welt jeden Tag bietet", erklärte Rick Faulk, CEO, Locus Robotics. „Die kosteneffiziente Automatisierung mit Robotern ist ein Muss, denn das Volumen des elektronischen Handels nimmt weiter zu und der Arbeitskräftemangel hält an. Locus ist stolz darauf, seine Kunden bei der effizienten Bewältigung dieser Herausforderung mit zuverlässigen, unternehmensweiten Automatisierungslösungen zu unterstützen, die sie heute und in Zukunft zum Erfolg führen."

Locus hat für die Kommissionierung der ersten 100 Millionen Einheiten 1.542 Tage und für die letzten 100 Millionen Einheiten nur 59 Tage benötigt. Die LocusBots haben inzwischen mehr als 17 Millionen Meilen in den Lagern der Kunden zurückgelegt, was einer mehr als 670-maligen Umrundung der Erde oder 35 Hin- und Rückflügen zum Mond entspricht.

Die Locus-Lösung wurde an mehr als 200 Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt, mit bis zu 500 LocusBots pro Standort. Locus wird an großen Standorten auf Grünflächen und Brachflächen sowie in mehrstöckigen Mezzaninanlagen eingesetzt.

Die milliardste Entnahme erfolgte in einem Lager eines großen Baumarktes in Florida, und der entnommene Artikel war ein Satz schnurloser Drehwerkzeuge. Der Meilensteins erfolgte nur Millisekunden vor zwei anderen Abholungen: einer Duftkerze aus einem Haushaltswarengeschäft in Ohio und einer Laufjacke einer großen internationalen Fitness- und Schuhmarke in Pennsylvania. Die rasche Abfolge der drei Kommissionierungen unterstreicht das hohe Auftragsvolumen, das an den von Locus betriebenen Standorten weltweit abgewickelt wird.

„Dieser jüngste Meilenstein belegt sowohl das unglaubliche Wachstum, das Locus Robotics und die AMR-Branche erreicht haben, als auch die Machbarkeit des Einsatzes von Kommissionierrobotern durch Einzelhändler und Logistikunternehmen", so Ash Sharma, Direktorin für Forschung bei Interact Analysis. „Eine Milliarde Abholungen sind ein unglaublicher Meilenstein und zeugen von der Innovationskraft und Vision von Locus Robotics in den letzten Jahren."

Da immer mehr Kunden online einkaufen und sich die Unternehmen auf eine voraussichtlich weitere rekordverdächtige Urlaubssaison vorbereiten, greifen Einzelhändler und Betreiber von Auslieferungslagern zunehmend auf automatische Kommissioniersysteme zurück, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und den Arbeitskräftemangel abzumildern, und so zu vermeiden, möglicherweise wertvolle Kunden zu verlieren.

Die branchenführende Robotik-Lösung von Locus Robotics ermöglicht es Marken, Einzelhändlern und Drittanbietern von Logistikdienstleistungen (3PL), höhere Auftragsvolumina und die steigende Verbrauchernachfrage in den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel, Omnichannel und Auftragsabwicklung in der Produktion problemlos zu erfüllen. Locus hilft weltweit tätigen Kunden wie CEVA, DHL, Boots UK, GEODIS, Whiplash, Saddle Creek, Quiet 3PF, Radial und anderen, ihre Produktivität im Bereich der Auftragsabwicklung zu verdoppeln und zu verdreifachen, die Kosten für Personalbeschaffung, -schulung und -bindung zu senken und die Ergonomie am Arbeitsplatz zu verbessern.

Informationen zu Locus Robotics

Die revolutionäre Multi-Bot-Lösung von Locus Robotics umfasst leistungsstarke und intelligente autonome mobile Roboter, die mit menschlichen Arbeitern zusammenarbeiten, um die Produktivität bei der Handhabung von Teilen zwei- bis dreifach zu erhöhen, wobei im Vergleich zu herkömmlichen Kommissioniersystemen weniger Arbeiter erforderlich sind. Diese preisgekrönte Lösung hilft Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagern, die immer komplexer und anspruchsvoller werdenden Erwartungen in Auslieferungslagern effizient zu erfüllen und zu übertreffen. Sie lässt sich problemlos in vorhandene Lagerinfrastrukturen integrieren, ohne die Arbeitsabläufe zu stören, und verbessert die Produktivität sofort, ohne eine Veränderung des Lagers erforderlich zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.locusrobotics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg