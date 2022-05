Tata Communications

MotoGP™ stärkt exklusive strategische Zusammenarbeit mit Tata Communications

Madrid und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Dank zusätzlicher Funktionen bringt die Zusammenarbeit den Fans in über 200 Ländern auf der ganzen Welt weiterhin Live-MotoGP™-Rennaction

Tata Communications, ein weltweit tätiger Wegbereiter für digitale Ökosysteme, und Dorna Sports, der exklusive Inhaber von Werbe- und Fernsehrechten an der FIM MotoGP™-Weltmeisterschaft, erneuern und verstärken heute ihre exklusive mehrjährige strategische Zusammenarbeit – und bringen die spannenden Rennen und den atemberaubenden Wettbewerb der MotoGP™ in fast eine halbe Milliarde Haushalte weltweit.

Mit seiner weltweit führenden Digital-First-Suite von Medienangeboten befähigt Tata Communications die weltweit führende Motorradrennserie, ihren Fans weltweit ein innovatives und verändertes Fernseherlebnis zu bieten. Die Media-Edge-Services von Tata Communications ermöglichen es MotoGP™ weiterhin, eine hervorragende Videoqualität in Verbindung mit einer enormen Geschwindigkeit zu gewährleisten und das Rennen in nur wenigen Zehntelsekunden live von der Strecke auf die Bildschirme der Zuschauer zu übertragen.

Die Teams von Tata Communications und Dorna werden außerdem die Migration von der traditionellen Medienproduktion vor Ort hin zur „Remote"-Produktion vorantreiben, die letztlich in einem zukünftigen Cloud-basierten Modell gipfeln wird, wodurch die Anzahl der Videosignale von 60 auf 110 erhöht wird – einige davon mit extrem niedriger Latenz. Auf diese Weise bieten sie den Zuschauern mehr Inhalte und ermöglichen die Innovation von fernproduziertem immersivem Sound.

Diese Remote-Produktionskapazitäten werden in Kombination mit dem globalen Netzwerk zur Bereitstellung von Videoinhalten auch eine verstärkte Remote-Übertragung der Action auf der Strecke ermöglichen und die gesteigerte Nachhaltigkeit und die langfristigen Umweltziele von MotoGP™ und Dorna Sports unterstützen. Beide arbeiten weiterhin gemeinsam an weltweit führenden und revolutionären technologischen Lösungen.

Tata Communications und Dorna haben auch zusammengearbeitet, um die private LTE-Bereitstellung auf Rennstrecken zu nutzen und drahtlose Kamerafeeds mit geringer Latenz und der höchstmöglichen Qualität zu verwalten, damit den Zuschauern auf der ganzen Welt noch mehr hochwertige Inhalte geboten werden können.

Manel Arroyo, Chief Commercial Officer von Dorna Sports, erklärte: „Tata Communications hat es uns ermöglicht, unseren Millionen von Fans auf der ganzen Welt immersive Live-Rennaction zu bieten. Gemeinsam haben wir die Grenzen der Innovation in der Sportübertragung nach hinten verschoben und unsere weltweiten Fans ihren Lieblingssport hautnah erleben lassen." Weiter erklärte er: „Auf Grundlage dieser erneuerten Zusammenarbeit gehen wir davon aus, dass Tata Communications uns dabei hilft, das Fan-Erlebnis noch weiter zu verbessern. Mit modernster Technologie liefern wir den Fans zu Hause ein unglaubliches Erlebnis, das so fesselnd ist, als würde man die Rennen direkt auf der Rennstrecke mitverfolgen."

Dhaval Ponda, Weltweiter Leiter für Medien- und Unterhaltungsdienste bei Tata Communications, erklärte: „MotoGP™ repräsentiert heute das Beste im weltweiten Motorsport. Angetrieben von unserer umfassenden Erfahrung im Broadcast-Bereich, unserer Erfahrung in der Videotechnik und unserer Leidenschaft für technologische Fortschritte sind wir stolz darauf, diese Beziehung auszubauen, um den Fans ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Gemeinsam werden wir weiterhin das Seherlebnis für die vielen leidenschaftlichen Fans des Motorradrennsports weltweit mitgestalten und verbessern."

Tata Communications unterstützt einige der weltweit führenden Sport- und Unterhaltungsverbände. Die Medien-, Cloud- und Konnektivitätsdienste des Unternehmens werden durch das weltweit größte Unterwasser-Glasfasernetz seiner Art unterstützt, wodurch eine vollständig konvergente End-to-End-Lösung für schnelle Sportarten wie die MotoGP™ entsteht. Seit 2017 spielt Tata Communications eine Schlüsselrolle, um es der MotoGP zu ermöglichen, kontinuierlich Grenzen zu verschieben und weltweit beste Ausstrahlung der schnellsten Motorradmeisterschaft der Welt anzubieten. Diese erfolgreiche Partnerschaft basiert auf den End-to-End-Managed-Service-Funktionen und erweiterten Proof-of-Concepts (POCs) von Tata Communications durch die Bereitstellung von gebundenen privaten Mobilfunk-LTE-Diensten, die letztlich das Zuschauererlebnis verbessern.

Informationen zu Dorna Sports

Dorna Sports wurde 1988 gegründet, wurde 1991 Organisator des FIM World Championship Grand Prix (MotoGP™), d.h. der Motorrad-Weltmeisterschaft, und ist seitdem der exklusive Inhaber von Werbe- und Fernsehrechten. Das Unternehmen mit Sitz in Madrid, Spanien, Niederlassungen in Barcelona und einer Tochtergesellschaft in Rom ist führend in den Bereichen Sportmanagement, Marketing und Medien und hat im Laufe der Jahre ein kontinuierliches Wachstum erlebt und seinen Fokus von der reinen MotoGP™ auf andere führende Motorräder Rennsport-Meisterschaften auf der ganzen Welt erweitert.

Dazu gehören jetzt die MOTUL FIM Superbike World Championship (WorldSBK), die FIM JuniorGP™ World Championship, der Idemitsu Asia Talent Cup, der Honda British Talent Cup, der Northern Talent Cup und die neue FIM MiniGP World Series, der jüngste Schritt auf dem Weg zur MotoGP™ im Jahr 2021. Dorna ist seit seiner Gründung 2007 auch Mitorganisator des Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, und 2019 begann der FIM Enel MotoE™ World Cup, eine Elektromotorrad-Serie, die während der gesamten Saison bei einer Reihe von Grands Prix stattfindet.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ist ein weltweit tätiger Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

