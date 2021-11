GENIUS Pharmaceutical AG

WIR MESSEN IMMUNITÄT!

COVID-19 Verordnung des Bundes vom 3.11.2021

Schaffhausen (ots)

Die Schweizer GENIUS Pharmaceutical AG bietet Apotheken und Ärzten 10-minütige Immunassays zur Ausstellung von COVID-19-Genesungszertifikaten an und unterstützt die Umsetzung der neuen COVID-19 Verordnung des Bundes vom 3.11.2021.

CE-zertifizierter Immunassay der Genius Pharma liefert Ergebnisse für die Ausstellung des COVID-19 Zertifikats für Genesene

Schnelltest am Point of Care in nur 10 Minuten für quantitative und qualitative Bestimmung von neutralisierenden Antikörpern mit dem GEN monitorTM QT

QT Schweizer Qualitätsprodukt

Das Produkt ist in Europa für medizinisches Fachpersonal ab sofort erhältlich.

Mit der Covid 19-Verordnung für Zertifikate vom 4. Juni (SR 818.102.2) hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit ihren Änderungen vom 3. November 2021 in der Schweiz die Grundlagen mit Stichtag 16. November 2021 vorgegeben, dass Leistungserbringer (gem. Anhang 6 Ziffer 1.3.2), wie z.B. Apotheken und Ärzte, Zertifikate an Genesene für 90 Tage ausstellen dürfen, wenn unter anderem auf Grundlage von Antikörpertests der aktuelle Immunstatus nachgewiesen wird.

Die Schweizer Genius Pharma ist in der Lage, mit ihrem GENmonitorTM, einem Schweizer Qualitätsprodukt, neutralisierende Antikörper gegen das SARS- CoV-2 Spike1-Protein im Blut nachzuweisen.

Was aus heutiger Sicht noch nicht zu 100% bestimmt werden kann, ist wie lange durch die erfolgte Impfung Immunschutz besteht, wie lange die Genesung vor einer erneuten Erkrankung an dem Covid-19 Erreger schützt. Diese Unsicherheit kann duch den CE-zertifizierten Immunassay für Genesene und Geimpfte duch den GENmonitorTM behoben werden.

Schon seit längerem wünschen sich medizinisches Fachpersonal, Genesene und Geimpfte eine schnelle und zuverlässige Erkennung am POCT (Point of Care Testing).

Die quantitative Bestimmung der neutralisierenden Antikörper mit dem Schnelltest GENmonitorTM und dem Smart Analyser Messgerät ist eine erprobte Methodik, dies in nur 10 Minuten zu überprüfen.

GENmonitor(TM) COVID-19 NEUTRALISING Ab RAPID TEST QT ist, in Verbindung mit dem Smart Analyser Messgerät, ein hervorragendes IVD-Produkt zur quantitativen Erkennung von neutralisierenden IgG-Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Spike1-Protein. Von medizinischen Fachkräften angewendet, erkennt dieses CE-gekennzeichnete Diagnose-Assay die neutralisierenden Antikörper in menschlichem Plasma-, Serum-, oder in Vollblutproben bereits nach 10 Minuten und gibt damit Auskunft über die Immunität eines Getesteten.

Ebenso kann der GENmonitor(TM) Schnelltest in Verbindung mit dem Smart Analyser Messgerät Testergebnisse auch über Zeiträume hinweg aufzuzeichnen, bzw. "monitoren".

Dieses "Monitoren" ist nach Probengewinnung jeweils bereits 10 Minuten nach Testung erfolgt und zeigt, ob und wieviel neutralisierende Antikörper vorhanden sind und somit von einer Immunität gegen bestimmte Varianten desvon SARS-Cov-2 nach aktuellem Stand ausgegangen werden kann.

Damit setzt GENIUS Pharma auf den nächstlogischen Schritt der Entwicklung in der Pandemiebekämpfung. Mit dem GENmonitor(TM) Schnelltest in Verbindung mit dem Smart Analyser Messgerät ist somit dem medizinischem Fachpersonal, aber auch den Genesenen und Geimpften, gleichermaßen die Möglichkeit gegeben, gemeinsam therapeutische Maßnahmen zu bestimmen.

Weitere Informationen zum GENmonitor(TM) finden Sie unter http://www.geniuspharma.ch.