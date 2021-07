Archer gewinnt; wehrt Wisks Antrag auf einstweilige Verfügung ab

- Richter lehnt den Antrag von Wisk auf eine einstweilige Verfügung gegen Archer ab

- Richterin findet Wisks Beweise zu unsicher und zweideutig

Ein Bundesrichter in San Francisco hat heute den Antrag von Wisk auf eine einstweilige Verfügung gegen den Rivalen Archer abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass Wisk nicht in der Lage war, seine Argumente vorzubringen: "Wisk hat nicht gezeigt, dass es wahrscheinlich ist, dass der Beklagte Archer Aviation Inc. die von ihm geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse missbraucht hat." Klicken Sie hier, um das Urteil zu lesen. Das Urteil bekräftigt, was Archer schon die ganze Zeit gesagt hat--Wisk hatte keine gutgläubige Basis, um diese Klage einzureichen und hat den Rechtsstreit nicht eingereicht, um irgendwelche legitimen geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen oder zu schützen.

"Aus den Unterlagen geht klar hervor, dass Wisk keine Beweise vorgelegt hat - kein einziges Dokument, kein einziger Zeuge -, dass Archer jemals ein Geschäftsgeheimnis von Wisk erhalten oder verwendet hat", sagte Eric Lentell, der stellvertretende Chefsyndikus von Archer. "Wisks Vorwürfe des massiven Diebstahls beruhen ausschließlich auf Verschwörungstheorien und völliger Verdrehung der tatsächlichen Daten."

"Im Gegensatz zu der von Wisk erfundenen Geschichte haben die Beweise in diesem Fall auch deutlich gemacht, dass Archer mit Hilfe seines externen Designberaters das 12-Kipp-6-Design seines Maker-Demonstrationsflugzeugs unabhängig und lange vor den Bemühungen von Wisk, ein ähnliches eVTOL-Flugzeug zu entwickeln, bewertet und ausgewählt hat", sagte er. "In der Tat zeigte Wisk kein Interesse an der Entwicklung eines solchen Flugzeugs, nachdem er bei einem Rekrutierungstreffen von Archer im Dezember 2019 von dessen Design erfahren hatte. Dann beeilte sich Wisk, eine provisorische Patentanmeldung einzureichen, in der die von Archer offenbarte 12-Kipp-6-Konfiguration zwar dargestellt, aber nicht behauptet wurde, sie erfunden zu haben. Wisk argumentierte - sowohl gegenüber den Strafverfolgungsbehörden als auch gegenüber dem Gericht -, dass die Patentanmeldung Beweise für ein Fehlverhalten von Archer liefere. Das Gericht wies dieses Argument jedoch zurück und stellte stattdessen fest, dass "Wisk keine Aussicht auf Erfolg in der Sache gezeigt hat, dass der Beklagte Archer Aviation Inc. sich seine geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse angeeignet hat." Wisks Beweise waren "zu unsicher und zweideutig".

Herr Lentell fuhr fort: Was ebenso klar ist, ist, dass die ruchlosen Versuche von Wisk, ihren ehemaligen Ingenieur Dr. Jing Xue als Aushängeschild für den verdeckten Diebstahl von Wisks Geschäftsgeheimnissen darzustellen, in jeder Hinsicht gescheitert sind. Die Realität könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein."

"Das Ziel des von Boeing unterstützten Startups Wisk mit seiner Klage war immer ein unangemessener und böswilliger Versuch, die Dynamik von Archer zu stören, als Mittel, um den eigenen mangelnden Erfolg zu kompensieren. Wisk hat es versäumt, sich darauf zu konzentrieren, Flugzeuge auf den Markt zu bringen, die kommerziell lebensfähig waren.

In der Erkenntnis, dass Archer und andere darauf bedacht waren, eVTOL-Flugzeuge zu einer Realität des Stadtverkehrs zu machen, missbraucht Wisk nun das Justiz- und Strafrechtssystem in der Hoffnung, dass ein Gericht Wisk dabei helfen kann, das Innovationstempo zu verlangsamen, während Wisk darum kämpft, Schritt zu halten. In einer Zeit, in der unser Präsident genau diese Art von wettbewerbsfeindlichen Taktiken des Großkapitals ins Visier nimmt, finden wir dies zutiefst beunruhigend", fügte Herr Lentell hinzu. "Wir werden Archer und unsere Mitarbeiter weiterhin energisch gegen diese unbegründeten Anschuldigungen verteidigen."

