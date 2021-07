International WELL Building Institute

IWBI kündigt ein neues WELL-Performance-Rating an, das sich auf die Verwendung dynamischer menschlicher und gebäudebezogener Leistungskennzahlen konzentriert, um die Erfahrung der Menschen im Gebäude zu verbessern

New York (ots/PRNewswire)

Carrier, Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric, SGS, Trane Technologies und andere Weltklasse-Experten und Branchenführer, die mit dem IWBI zusammenarbeiten, um das neue Rating zu entwickeln und einzuführen

Das International WELL Building Institute (IWBI) gab heute die bevorstehende Einführung des WELL Performance Rating bekannt, einer neuen Auszeichnung, die Gebäudeeigentümer und -betreiber dafür belohnt, dass sie messbare und validierte Gebäude- und menschliche Leistungskennzahlen verwenden, um Einblicke in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude zu gewinnen und die Bedingungen in ihren Räumen auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu verbessern. Das Rating wird aus Merkmalen des WELL-Gebäudestandards (WELL) bestehen, zusammen mit neuen Wegen und Beta-Funktionen, die vom IWBI Performance Advisory, WELL Performance Testing Organizations (PTOs) und einer Reihe von Branchenführern im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien informiert werden.

"Die Branche hat bei der Erfassung von Umweltkennzahlen für Gebäude vor Ort - beispielsweise Energie- und Wasserverbrauch - gute Arbeit geleistet, aber wir müssen in der Lage sein, diese umweltfreundlichen Indikatoren mit Kennzahlen zur Gesundheitsleistung zu verbinden, um ausgewogene Entscheidungen über die Gesundheit des Planeten und die Gesundheit der Menschen zu ermöglichen", sagte Rachel Hodgdon, Präsidentin und CEO des IWBI. "Mit dieser unglaublichen und vielfältigen Reihe von Partnern, Beratern und anderen Mitwirkenden sind wir zuversichtlich, dass das neue Rating den Einsatz intelligenter, integrierter Ansätze zur Verbesserung und Steigerung von Wohlbefinden und Leistung freisetzen und beschleunigen wird."

Das WELL Performance Rating wird sich aus WELL-Merkmalen zusammensetzen, die bestimmte Führungsschwellenwerte in Bezug auf Luft- und Wasserqualität, thermischen Komfort, Akustik, Beleuchtung und Nutzererfahrung fordern und Projekten helfen, sowohl quantitative als auch qualitative Daten anzuwenden, um die Leistung sowohl der Gebäude als auch der Menschen darin zu verfolgen, zu überwachen und zu verbessern. IWBIs globales Netzwerk von 42 WELL Performance Testing Organizations, IWBI-Mitgliedsorganisationen und seine breitere Gemeinschaft von über 18.000 WELL Accredited Professionals (WELL APs) und Registranten, die das WELL AP-Zertifikat in mehr als 100 Ländern anstreben, werden Kunden bei ihrem Streben nach dem WELL Performance Rating unterstützen.

Diese neue Kennzeichnung ergänzt eine wachsende Reihe von WELL-Ratings, zu denen auch das WELL Health-Safety Rating und das in Kürze erscheinende WELL Health Equity Rating gehören. Jedes kann als eigenständige Auszeichnung oder als Meilenstein auf dem Weg zur WELL-Zertifizierung auf Bronze-, Silber-, Gold- oder Platin-Niveau erreicht werden. Für WELL-Portfolio-Teilnehmer wird das Erreichen dieser Bewertungen zu ihrem WELL-Score beitragen.

Zu den IWBI-Mitgliedern, die an der Entwicklung des WELL Performance Ratings mitgewirkt haben, gehören Aircuity, Carrier, CETEC, Cognian Technologies, Honeywell, Johnson Controls, Kaiterra, Lennox International, Schneider Electric, SGS, Thornton Tomasetti und Trane Technologies.

Was Branchenführer über das WELL Performance Rating sagen:

"Wie WELL haben wir uns seit langem einem ganzheitlichen Ansatz verschrieben, der das gesamte Spektrum der Faktoren berücksichtigt, die gesunde Gebäude für Menschen schaffen, einschließlich Luftqualität, Sicherheit und funktionale Bedingungen wie thermische Behaglichkeit, Beleuchtung, Schall und Umweltaspekte, die zu einer besseren kognitiven Funktion und Wohlbefinden beitragen. Wir sind branchenweit führend in den Bereichen HLK und Gebäudegesundheit und streben derzeit die Zertifizierung nach dem strengen WELL v2-Standard in unserer eigenen Weltzentrale an. Carrier ist stolz darauf, das WELL Performance Rating zu unterstützen, das den Menschen das Vertrauen gibt, zu den Dingen und Orten zurückzukehren, die sie lieben und vermisst haben."

David Gitlin, Chairman und CEO, Carrier

"Wir bei Honeywell warten nicht auf die Zukunft, wir gestalten sie, indem wir innovative Gebäudelösungen entwickeln, die das Wohlbefinden fördern und verbessern und positive Ergebnisse in großem Umfang ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit dem IWBI beim WELL Performance Rating läuten wir eine neue Ära der Gebäudeperformance ein, indem wir die Gesundheit von Gebäuden mit den Auswirkungen auf die Umwelt in Einklang bringen und, was ebenso wichtig ist, Innovationen anregen und Marktveränderungen vorantreiben, die das Wohlbefinden und die Produktivität der Bewohner fördern."

Doug Wright, Präsident und CEO, Honeywell Building Technologies (HBT)

"Das WELL Performance Rating wird die Nachfrage nach gesünderen Gebäuden kraftvoll beschleunigen. Seit mehr als 135 Jahren, seit der Erfindung des ersten elektrischen Thermostats, steht Johnson Controls an der Spitze der innovativen, nachhaltigen Technologien. Wir sind stolz darauf, mit dem IWBI beim WELL Performance Rating zusammenzuarbeiten und unsere bewährte, branchenführende Technologie einzusetzen, um die kontinuierliche Überwachung von WELL-zertifizierten, gesunden Gebäuden voranzutreiben und gleichzeitig Gebäudeeigentümern die Möglichkeit zu geben, die Betriebseffizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Nachhaltigkeit voranzutreiben."

George Oliver, Chairman und CEO, Johnson Controls

"Während wir entschlossener und strategischer vorgehen, um unsere Dekarbonisierungsziele in allen Gebäuden rund um den Globus zu erreichen, ist es zwingend erforderlich, dass wir die damit einhergehende Chance, diese Räume für die Gesundheit der Menschen darin zu optimieren, ebenso ehrgeizig nutzen. Durch die Nutzung der Wissenschaft, die hinter WELL steht, und mit der heutigen Einführung des WELL Performance Ratings sind wir in der Lage, einen Weg zu beschreiten, um die Gebäude der Zukunft neu zu gestalten und weiterhin die langjährige Mission von Schneider Electric zu erfüllen, integrierte Lösungen zu entwickeln, die die Kraft der Digitalisierung nutzen, um Spitzenleistung, Effizienz und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig die Gesundheit der Bewohner zu fördern."

Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO von Schneider Electric

"Die Menschen brauchen heute mehr denn je sicherere, gesündere und effizientere Innenräume. Wir konzentrieren uns auf die Unterstützung von Gebäudeeigentümern und -betreibern bei der Bewertung, Milderung und Überwachung der Umweltqualität in Innenräumen, um das Wohlbefinden der Bewohner und die Leistungsfähigkeit des Gebäudes sicherzustellen. Das WELL Performance Rating hilft zu bestätigen, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, damit sich die Menschen in den Räumen, in denen sie leben, lernen, arbeiten und spielen, wohlfühlen."

Dave Regnery, CEO, Trane Technologies

"KI- und IoT-Technologien funktionieren am besten, wenn sie zur Verbesserung der menschlichen Erfahrung eingesetzt werden. Wir sind stolz darauf, mit dem IWBI im Rahmen des WELL Performance Ratings zusammenzuarbeiten, da wir unsere Dienstleistungen weiterentwickeln, um technologiebasierte Lösungen für die sich ändernden Marktanforderungen einzusetzen. Diese Initiative unterstützt uns auf unserem Weg zu einem nachhaltigeren, datengesteuerten Unternehmen und unserem Engagement, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt für alle unsere Stakeholder zu ermöglichen."

Frankie Ng, CEO, SGS, WELL Performance Testing Organisation

"Das IWBI hat die Entwicklung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Gebäudenutzer maßgeblich vorangetrieben und wissenschaftliche Strenge und robuste, messbare Ziele als Mittel zur Verbesserung der Gebäudeleistung zementiert. Das innovative WELL Performance Rating wird sich zu einem weiteren bahnbrechenden Werkzeug entwickeln."

Adam Garnys, Principal Consultant Strategy, und Dr. Vyt Garnys, Managing Director & Principal Consultant, CETEC, WELL Performance Testing Organization

"Es gibt eine neue Dringlichkeit, wie wir die Fortschritte in der Gebäudeleistung gestalten, leiten und fördern, um sie besser mit der Wissenschaft zur Unterstützung der menschlichen Gesundheit in Einklang zu bringen. Mit der gemeinsamen Einführung des WELL Performance Rating verdoppeln wir das Versprechen, mit umsetzbaren, evidenzbasierten Lösungen eine kontinuierliche Verbesserung der wichtigsten Gesundheitskennzahlen zu erreichen, die die Produktivität steigern, den Komfort erhöhen und das Wohlbefinden fördern."

Liam Bates, Mitbegründer und CEO, Kaiterra, IWBI Performance Advisor

