Soja-Moratorium bekräftigt Engagement gegen Abholzung

Der Bericht der Initiative zeigt, dass 98 % der Sojaproduktion im Amazonas-Biom vor 2008 auf offenen Flächen stattfand

Die Soja-Moratorium-Initiative wird als Beispiel für die Vereinbarkeit von landwirtschaftlicher Großproduktion und ökologischer Nachhaltigkeit in ihrem kritischsten Punkt anerkannt: Null Abholzung.

Das Moratorium wird seit 2006 vom brasilianischen Verband der Pflanzenölindustrie (Abiove) über die Soja-Arbeitsgruppe (GTS) zusammen mit Anec (Nationaler Verband der Getreideexporteure) und Organisationen der Zivilgesellschaft gehalten. Es stellt sicher, dass Soja, das im Amazonas-Biom produziert und von seinen Unterzeichnern vermarktet wird, frei von Abholzungen ist, die nach 2008 stattgefunden haben. Dies geschieht durch den Abgleich der jährlichen Kartierung der Sojaanbauflächen im Biom mit den Entwaldungspolygonen, die von PRODES Amazon (Brazilian Amazon Forest Monitoring Program) des INPE (National Institute for Space Research) ermittelt wurden.

Das Soja-Moratorium, das sich mittlerweile im 15. Jahr befindet, weist darauf hin, dass zwischen den Ernten 2007/08 und 2019/20 die mit Sojabohnen bebaute Fläche von 1,64 Millionen auf 5,41 Millionen Hektar gestiegen ist, wobei ein Restanteil von 0,11 Millionen Hektar mit der Abholzung nach 2008 verbunden ist.

Diese und andere Daten werden im Bericht 2019/20 der Initiative vorgestellt, der die Ergebnisse der Analyse und Überwachung von 102 Gemeinden zusammenfasst, die 98 % (5,29 Millionen Hektar) der Sojafläche im Amazonas-Biom ausmachen. Basierend auf den jährlichen Analysen von PRODES betrug die Entwaldung zwischen 2008 und der PRODES-2019-Bewertung 7,07 Millionen Hektar. Davon entfielen etwa 2,65 Millionen Hektar auf diese 102 Gemeinden, in denen 107.674 Hektar Soja im Konflikt mit dem Moratorium standen.

Diese fragliche Fläche entspricht 2,0 % der gesamten Ölsaatenanbaufläche in der Ernte 2019/20 im Amazonas-Biom und 4,1 % der gesamten Entwaldung in den 102 Soja produzierenden Gemeinden.

Eine weitere Tatsache, auf die die Studie hinweist, ist die Abholzungsrate in diesen 102 Gemeinden vor dem Moratorium (2002-2008), die während des Moratoriums (2009-2019) von 9.974 auf 2.405 km2/Jahr fiel.

"Derzeit befinden sich 98 % der Sojaanbauflächen in diesem Biom auf Flächen, die vor 2008 abgeholzt wurden, was die Effektivität dieser Initiative in Bezug auf die Vereinbarkeit von Nahrungsmittelproduktion und ökologischer Nachhaltigkeit zeigt", erklärt Andre Nassar, Präsident von Abiove.

Zur Ansicht dieses Berichts: https://abiove.org.br/en/relatorios/soy-moratorium-thirteenth-year-report/

