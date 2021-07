Saudi Ministry of Finance

Saudisches Finanzministerium: IWF-Mitarbeiter bekräftigen die anhaltende Erholung der saudischen Wirtschaft

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Mitarbeiter des IWF haben die fortgesetzte Erholung der saudischen Wirtschaft und die Verlangsamung der Inflation des Verbraucherpreisindexes (CPI) bekräftigt und prognostizieren, dass das BIP-Wachstum (ohne Öl) in diesem Jahr 4,3 % und im Jahr 2022 3,6 % erreichen wird. Der IWF geht davon aus, dass der private Sektor das Wachstum in diesem Jahr mit 5,8 % anführen wird, und dass es mittel- und langfristig mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4,8 % weitergehen wird. Diese Aussage steht im Abschlussbericht der Artikel IV-Konsultation 2021, der kürzlich veröffentlicht wurde. Der Stab lobte die schnelle und entschlossene Reaktion der saudischen Regierung auf die COVID-Pandemie. Die frühzeitige Einrichtung eines Obersten Krisenausschusses zur Steuerung und Koordinierung der Bemühungen zwischen den Regierungsbehörden sowie die ehrgeizigen Reformen, die bereits im Rahmen der saudischen Vision 2030 umgesetzt wurden, spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Pandemie durch die saudische Wirtschaft, die zunehmende Digitalisierung von Regierungs- und Finanzdienstleistungen, Reformen zur Erhöhung der Arbeitsmarktmobilität und starke politische Puffer bedeuteten, dass die Wirtschaft gut gerüstet war, die COVID-Krise zu bewältigen. Darüber hinaus trug das von der saudischen Zentralbank ins Leben gerufene "Private Sector Financing Support Program" dazu bei, KMU bei der Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie zu unterstützen.

Der IWF-Stab bekräftigte auch, dass die Maßnahmen zur Unterstützung der Nicht-Öl-Wirtschaft erfolgreich waren, dass die Schaffung des "High-Level Crisis Response Committee" von zentraler Bedeutung für ein effektives und proaktives Management der Krise war und dass strikte Maßnahmen zur frühzeitigen Eindämmung und Gesundheitsvorsorge Fälle und Todesfälle begrenzten.

In Bezug auf die aktuelle Wirtschaftsleistung glauben die Mitarbeiter, dass das "Shareek"-Partnerschaftsprogramm Anreize durch das Steuersystem, den Zugang zu Krediten und regulatorische Reformen bieten wird, um Investitionen zu fördern. Außerdem glauben sie, dass die Arbeitsmarktreformen (Abschaffung des Kafala-Sponsoringsystems) zu einem wettbewerbsfähigeren Arbeitsmarkt führen werden, der für höher qualifizierte Expatriates attraktiver ist. In Bezug auf die laufenden Reformen zur Förderung der Frauenbeschäftigung gehen die Mitarbeiter von einem weiteren Anstieg der weiblichen Erwerbsquote aus (in den letzten zwei Jahren um 13 Prozentpunkte auf über 33 Prozent gestiegen). Auch die Kreditvergabe an den privaten Sektor wird nach den Prognosen der Mitarbeiter stark wachsen, angekurbelt durch die Kreditvergabe für den Wohnungsbau und an KMU. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass das neue Sozialversicherungsgesetz ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Rahmens für die Bereitstellung von Einkommensunterstützung für die weniger Wohlhabenden ist.

Der IWF-Stab wies darauf hin, dass das Potenzial der erneuerbaren Energien in Saudi-Arabien riesig ist und in- und ausländische Privatinvestoren anziehen wird. Die Mitarbeiter begrüßten die hochrangige Ankündigung der saudischen Klimastrategie und das Bekenntnis der Führung des Landes zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Zum Thema öffentliche Finanzen und Transparenz bestätigte der IWF-Stab, dass in letzter Zeit erhebliche Fortschritte bei der Erhöhung der Rechenschaftspflicht und Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen erzielt wurden, unter anderem durch die "Etimad-Plattform". Sie lobten das beeindruckende Tempo der Kapitalmarktreformen, um die Liquidität und Tiefe der lokalen Aktien- und Anleihemärkte zu erhöhen, einschließlich eines besseren Zugangs für ausländische Investoren und der Einführung von Finanzderivaten. Die Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass die Liquidität des Bankensystems auf einem sehr komfortablen Niveau ist.

Das Concluding Statement der Artikel IV-Konsultation 2021 berührte die Themen finanzielle Inklusion und Fintech und wies darauf hin, dass der Fintech-Sektor in Saudi-Arabien mit Unterstützung der SAMA und der CMA schnell reift. In der Abschlusserklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Bindung an den Wechselkurs weiterhin die beste Option ist, da Saudi-Arabien über hohe Reserven verfügt, die mehr als ausreichend sind, um die Bindung aufrechtzuerhalten.

Seine Exzellenz der Finanzminister, Herr Mohammed Al-Jadaan, sagte, dass die Abschlusserklärung die aktuellen und zukünftigen Indikatoren der saudischen Wirtschaft hervorhebt und dass es ihr gelungen ist, viele der Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden, die die Welt in diesem und im letzten Jahr erlebt hat. Dies trug dazu bei, die finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen, die die Robustheit und Stärke der Wirtschaft erhöhte. Seine Exzellenz betonte die entscheidende Rolle der wirtschaftlichen und strukturellen Reformen, die die saudische Regierung im Rahmen der Saudi Vision 2030 umsetzte, und die Wirkung, die sie auf die Erreichung einer nachhaltigen und umfassenden Wirtschaft hatten. Der IWF-Stab lobte auch die Bemühungen des Königreichs, die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzumildern.

Es ist bemerkenswert, dass die IWF-Stabsmission zuvor eine Erklärung zum Abschluss der Artikel-IV-Konsultation 2021 für das Königreich Saudi-Arabien abgegeben hat, die im April 2021 stattfand. Diese Schlussbemerkung bekräftigt die ersten Ergebnisse, zu denen die vorhergehende Erklärung geführt hat.