High End Productions

High End Productions gibt zusammen mit Peacock historisches Gladiatoren-Epos "Those About To Die" in Auftrag

Roland Emmerich inszeniert die TV-Serie nach dem gleichnamigen Bestseller

München (ots)

Die Wiener Produktionsfirma High End Productions, 2021 von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründet, um Premium-Fiction-Programme für den internationalen Markt herzustellen, gibt zusammen mit dem amerikanischen Streaminganbieter Peacock das groß angelegte Gladiatoren-Epos "Those About To Die" in Auftrag, das auf dem gleichnamigen Sachbucherfolg des renommierten Autors Daniel Mannix basiert. Regiegröße Roland Emmerich ("Moonfall", "Independence Day", "The Day After Tomorrow") wird die TV-Serie inszenieren, das Drehbuch stammt von dem Oscar-nominierten Drehbuchautor Robert Rodat ("Der Soldat James Ryan", "Der Patriot"), der ebenso wie Emmerich auch als Executive Producer veranwortlich ist. Die Serie kommt von Studio AGC Television und wird produziert von Centropolis, Hollywood Gang und Street Entertainment.

"Those About To Die" ist ein episches Drama, das in der spektakulären, komplexen und korrupten Welt des Gladiatorensports im antiken Rom spielt - genau zu jener Zeit, als das geschichtsträchtige Kolosseum erbaut wurde. Im Zentrum der Serie steht ein Ensemble unterschiedlicher Charaktere, die die vielen Ebenen der römischen Gesellschaft durchdringen, in der Sport, Politik und Wirtschaft aufeinanderprallen.

Die Auswertungssrechte in Europa liegen bei High End Productions, die die Serie auch co-finanzieren, für den weltweiten Vertrieb ist AGC International zuständig. Executive Producer sind Oliver Berben (Constantin Film), Herbert G. Kloiber (High End Productions), Martin Moszkowicz (Constantin Film), Jonas Bauer (High End Productions) sowie Roland Emmerich (Centropolis Entertainment), Robert Rodat, Harald Kloser (Street Entertainment), Gianni Nunnari (Hollywood Gang), Stuart Ford (AGC Studios) und Lourdes Diaz (AGC Studios).

Oliver Berben und Herbert G. Kloiber: "Die erste von Roland Emmerich kreierte TV-Serie mit einer außergewöhnlichen Geschichte und einer Perspektive, wie wir sie so noch nie gesehen haben - genau deshalb haben wir High End Productions gegründet: Europäische Geschichten, die in der ganzen Welt zu sehen sein werden. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass wir so großartige Partner und kreative Köpfe für dieses außergewöhnliche Projekt gefunden haben."

Roland Emmerich: "Das mächtige Römische Reich hat mich schon immer fasziniert, vor allem seine gewaltigen Spiele, die die Massen durch das Spektakel im monumentalen Kolosseum unterhielten. Im Kern ist dies ein Sportepos, das von starken und diversen Charakteren angeführt wird, die Wege zu Ruhm, Abstürze und das Bedürfnis, zu etwas Größerem als sich selbst zu gehören, erkunden. Sport war in der Antike genauso aufregend und gewaltig wie heute, und ich freue mich darauf, mit meinen Partnern Peacock, High End Productions, Hollywood Gang und AGC Studios zusammenzuarbeiten, um diese Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen."

Über die Serie:

Regie / Executive Producer: Roland Emmerich

Drehbuch / Executive Producer: Robert Rodat

Executive Producers: Harald Kloser, Gianni Nunnari, Oliver Berben, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Jonas Bauer, Stuart Ford, Lourdes Diaz

Studio: AGC Studios

Produziert von: Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions, Street Entertainment

Vertrieb: High End Productions, AGC International

Format: Drama

Über High End Productions:

High End Productions ist eine in Wien ansässige Produktionsfirma, die sich auf internationale High-End-Serien mit besonderem Fokus auf Co-Produktionen für europäische und internationale Sender spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Juni 2021 von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründet. Neben anderen Projekten entwickelt High End Productions derzeit eine Serie über "Maximilian und Carlota" von Mexiko mit William Boyd.