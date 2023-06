Heidrick & Struggles International, Inc.

Heidrick & Struggles ernennt Partner für die Leitung des Büros in Tel Aviv

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, ernannte Cheli Nachman im Mai 2023 zum verantwortlichen Partner seines Büros in Tel Aviv, Israel.

Cheli Nachman trat dem Büro in Tel Aviv als Partner in der Technologiepraxis bei und wird das israelische Büro leiten. Sie ist spezialisiert auf die Vermittlung von Führungskräften in den Bereichen Cybersicherheit, Daten und Analytik, Künstliche Intelligenz, Unternehmenssoftware, Industrietechnologie und Finanztechnologie. Sie verfügt außerdem über Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Kunden von Risikokapital- und Private-Equity-Firmen. Zuvor war Cheli Vizepräsidentin für Human Resources bei der Citigroup und dann Sensorpartnerin bei einem israelischen Boutique-Search-Unternehmen.

„Cheli ist sowohl als sehr engagierte Personalberaterin als auch als vertrauenswürdige Beraterin hoch angesehen", sagte Claire Skinner, Regionalleiterin für Europa und Afrika. „Sie wird unseren Kunden Zugang zu Talenten und Führungskräften verschaffen, und das in einer Zeit, in der sie kreative, flexible und leistungsstarke Talente suchen, um ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen."

