KNVB (Dutch Football Association)

Hommage an niederländische Fußballfans mit Lichtshow in Budapest

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Letzte Nacht war Budapest der Schauplatz einer beeindruckenden Lichtshow. Auf Initiative des KNVB (Niederländischer Fußballverband) und der Partner der holländischen Mannschaft wurden orangefarbene Wellen über die Stadt gespült, als Einstimmung auf das, was kommen wird. Sie diente als Hommage an die Fans, die sowohl im eigenen Land als auch im Ausland dafür bekannt sind, bei jedem wichtigen Anlass der niederländischen Fußballnationalmannschaft die Straßen in großer Zahl treu orange zu färben. Rund 7.000 Fans werden heute in Budapest erwartet, um die Niederlande anzufeuern.

"Die Fans sind dieses Wochenende in Budapest und das wird nicht unbemerkt bleiben. Die Lichtshow symbolisiert die Art und Weise, wie die holländischen Fans in der Vergangenheit mit spektakulären Fanparaden bei Finalturnieren auf der ganzen Welt die Herzen erobert haben. Vor ein paar Monaten schien es noch unvorstellbar, dass wir hier mit Tausenden von Fans anwesend sein können, aber es ist erstaunlich, dass wir immer noch in der Lage sind, der ganzen Welt unser einzigartiges Markenzeichen zu zeigen. Die niederländische Mannschaft verbindet Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft, und das ist gerade in der aktuellen Situation besonders schön zu sehen", sagt Gijs de Jong, Generalsekretär des KNVB.

Die Niederlande spielen heute Abend ab 18 Uhr gegen die Tschechische Republik. Tausende von niederländischen Fans werden heute Nachmittag in der niederländischen Fanzone in Budapest erwartet. Von dieser Fanzone aus werden die Oranjefans in einem Fankorso zum Stadion ziehen, um die Mannschaft zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://drive.google.com/drive/folders/1MGRYaqjTBSsSAA9QRDb9iDeQGwRG-2f1.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jrCvnnkYF8k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1552272/KNVB_Lightshow_Budapest.jpg