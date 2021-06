J Hotel Shanghai Tower

Kultivierte Kunst in den Wolken: J Hotel Shanghai Tower debütiert auf dem Gipfel von Shanghai

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das J Hotel hat heute sein erstes Haus auf dem 632 Meter hohen Shanghai Tower eröffnet, dem höchsten Wolkenkratzer in China und dem zweithöchsten der Welt. Das J Hotel befindet sich im Herzen von Lujiazui und bietet einen Blick aus der Vogelperspektive über die gesamte Weite Shanghais. Es verwebt breite Einflüsse aus verschiedenen Bereichen der Kunst und Kultur, um eine einzigartige Luxusperspektive nach Shanghai zu bringen. Es vereint künstlerische Akzente in seinem gesamten Design, von palastartigen Kabinen und dem Besten in den Bereichen Lifestyle, Wohlbefinden, Essen & Trinken, Technologie bis hin zu Hospitality-Services und präsentiert ein exklusives Reiseerlebnis mit authentischem chinesischen Flair. Für weitere Details und Buchungen kontaktieren Sie bitte das Hotel unter (86 21) 3886 8888 oder besuchen Sie die Website des Hotels www.jhotel-shanghai.com.

Informationen zu J Brand

J ist die führende Luxusmarke der Jin Jiang International Hotels, Chinas größter und weltweit zweitgrößter Hotelgruppe. J ist nach dem Anfangsbuchstaben von Jinjiang benannt. Zentriert um die chinesische Philosophie des Wohlwollens, begrüßt das Hotel alle Gäste mit Integrität, Freundlichkeit, Professionalität und Menschlichkeit, durch eine künstlerische Umgebung mit chinesischen Elementen und herzlichen, hochwertigen Dienstleistungen.

Das Logo des J Hotels ist von einer blühenden Magnolie, dem Symbol Shanghais, inspiriert und wird von Ringen aus transparenten Strahlen umgeben, die für Dynamik innerhalb eines statischen Bildes sorgen. Durch die Bedeutung und Eleganz der Ikone möchte die Marke J ihre Vision, ein international anerkanntes Hotel in Shanghai zu bauen, durch die Pflege der chinesischen Kultur teilen.

Informationen zu Jin Jiang Luxury Hotels (China Region)

Jin Jiang Luxury Hotels (Region China) ist eine von der Jin Jiang International Group gegründete High-End-Hotelmanagementgesellschaft, die über 40 Premium-Hotels verwaltet, darunter die Marken J, Yan Garden, Jin Jiang und The Kunlun.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535133/image.jpg