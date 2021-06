LaMelo Ball; Playground Studios

NBA-Rookie des Jahres: LaMelo Ball versteigert signierte Triple-Double-Schuhe mit der #1 "GOLD SUN" NFT

Los Angeles (ots/PRNewswire)

NBA-Rookie LaMelo Ball wird ein Paar signierte Puma Clyde All-Pro Elf Schuhe versteigern, die er am 9. Januar 2021 getragen hat - in der Nacht, in der Ball der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte wurde, der ein Triple-Double erzielte. Die Auktion ist mit seinem GOLD SUN #1 NFT verbunden, dem Token, der dauerhaft auf der Blockchain als Balls seltenster und erster NFT überhaupt festgehalten wird.

Die Auktion beginnt am Donnerstag um 19:00 Uhr PT auf lameloball.io , der Heimat von LaMelo Ball Collectibles.

"Die Schuhe bedeuten mir die Welt, aber das tun auch meine Fans. Wir bringen die physische und die digitale Welt zusammen, und das ist ein perfektes Symbol dafür", erklärte Ball.

Zusätzlich zu den signierten Triple-Double-Schuhen erhält der Auktionsgewinner auch ein signiertes LaMelo Ball-Trikot und ein physisches Sammlerstück der Gold Sun #1. Insgesamt erhalten die 500 Gold Sun Token-Inhaber eine garantierte Teilnahme an Endorsement-Deal-Belohnungen, NBA-Spiel-Ticketverlosungen und exklusiven Zugang zu geplanten Chats mit Ball über Discord.

Die Gold Sun ist das erste sich entwickelnde NFT der Welt, das sich mit einem realen Ereignis verbindet: der Bekanntgabe der NBA-Auszeichnung für den Rookie des Jahres 2021, deren Gewinner Ball diese Woche bekannt gegeben wurde.

LaMelos NFTs werden seine aktuellen Statistiken und individuellen Auszeichnungen verfolgen, die die Zusammensetzung und den Wert des NFTs im Laufe der Zeit verändern. Diese Dynamic NFTs, die in Zusammenarbeit mit Chainlink und Ether Cards entwickelt wurden, sind die ersten, die von einem Profisportler ausgegeben werden.

"Die Vorstellung, dass NFTs nur als digitale Kunstwerke existieren, liegt bereits hinter uns. Wir bewegen uns jetzt in Richtung eines besonderen Zugangs zu einzigartigen, gamifizierten Erfahrungen", sagt Sher Chaudhary, Mitbegründer von Playground Studios - dem kreativen Produzenten von Balls NFT-Veröffentlichung.

Bis heute ist Ball eine von nur drei von Athleten herausgegebenen NFT-Kollektionen, die einen Umsatz von mindestens 1 Mio. US-Dollar erzielen.

Informationen zu Playground

Playground ist ein NFT-Studio, das die weltweit ersten dynamischen NFTs entwickelt, d.h. NFTs, die sich basierend auf realen Ereignissen selbst aktualisieren. Playground ermöglicht es jedem, knappe digitale Token auszugeben, die ihre Fans mit Nutzen, exklusivem Zugang und vorausschauenden Marktfähigkeiten basierend auf Ereignissen auf der Blockchain belohnen.