"Kunst aus Eiche": Gordon & MacPhail enthüllen die mit Spannung erwartete Präsentation von Sir David Adjaye für den ältesten schottischen Single Malt-Whisky der Welt

Elgin, Schottland (ots/PRNewswire)

Die Whisky-Schöpfer Gordon & MacPhail haben heute den einzigartigen juwelenförmigen Dekanter sowie das Holzgehäuse aus Eichenholz enthüllt, die von dem weltberühmten Architekten und Designer Sir David Adjaye OBE entworfen wurden. Gefeiert wird damit die Veröffentlichung des ältesten Single Malt Scotch, der jemals abgefüllt wurde - der Generations 80-Year-Old aus der Glenlivet Distillery.

Das Design ist eine Feier der Kunstfertigkeit, des Handwerks und der Sorgfalt, mit der der Single Malt, den es umhüllt, angefertigt wurde. Seine einzigartige Form repräsentiert die Geschichte von Gordon & MacPhail, die Grenzen der langfristigen Whisky-Reifung immer wieder zu verschieben und Versuche, Geduld und Qualität seit 1895 zur Grundlage für den Fortschritt zu machen.

Das kreative Thema für die bahnbrechende Veröffentlichung - "Artistry in Oak" ("Kunst aus Eiche") - ist eine Hommage an das kostbare und seltene Getränk, das dank der Familie, die Gordon & MacPhail besitzt, seit vier Generationen sorgfältig im Eichenfass heranreift. Hinzu kommt eine atemberaubende Präsentation. Noch nie zuvor wurden Eichenholz und Single Malt-Spirituosen über acht Jahrzehnte hinweg miteinander kombiniert, und der renommierte Whisky-Schriftsteller Charlie MacLean nannte die historische Flüssigkeit "wirklich eine der feinsten, die ich je probiert habe."

Ewen Mackintosh, Geschäftsführer von bei Gordon & MacPhail, erläutert: "Man hört oft, dass die Reifung von Whisky über sehr lange Zeiträume mehr Kunst als Wissenschaft sei. Der Dekanter und das Eichenholzgehäuse, die David für unsere historische Veröffentlichung geschaffen hat, sind ein wahres Spiegelbild dieser Kunst; die Präsentation ist selbst ein Kunstwerk. Ich bin mir sicher, dass George Urquhart und sein Vater John, der die außergewöhnliche Weitsicht besaßen, Spirituosen aus der Glenlivet Distillery in einem maßgeschneiderten Gordon & MacPhail-Fass aufzubewahren, so dass er auch noch nach ihrer Zeit genossen werden konnte, von dem Design begeistert wären. Es würdigt ihr Handwerk und ihre Vision."

"Eichenholz ist ein Primärmaterial, das aus der Natur stammt", erklärt David Adjaye. "Ich schätze seine Kostbarkeit als integralen Bestandteil des Whisky-Herstellungsprozesses. Ich wollte ein Design kreieren, das der Rolle des Eichenholzes bei der Umwandlung von Flüssigkeit in ein Elixier mit beinahe magischen Eigenschaften Tribut zollt."

Der juwelenförmige Dekanter enthält Linsen zur Fokussierung auf die farbenkräftige Flüssigkeit. Ein großzügiges Volumen an Kristall bringt Gewicht und Leichtigkeit ins Gleichgewicht und sorgt für eine betörende, greifbare Präsenz.

"Die sanfte Kombination aus Flüssigkeit, Gewicht und Form steht für Achtsamkeit, Verantwortung und Langsamkeit. Während Sie sich ein Glas eingießen, verblasst das Zeitgefühl und alles, was zählt, ist die Kostbarkeit jedes einzelnen Tropfens", fügt Adjaye hinzu.

Der geschwungene Kern des Dekanters, der aus einem einzigen massiven Glasblock entstehen sollte, musste von erfahrenen Handwerkern unter der Aufsicht des Glencairn Crystal Studio, Experten für Ultra-Premium-Dekanter und ein anderes Familienunternehmen mit Sitz in Schottland, individuell mundgeblasen werden.

"Ziel war es, ein Gehäuse zu erschaffen, in dem die einzigartige Erfahrung und Tradition von Gordon & MacPhail weitergegeben und integriert wird", so Adjaye. "Die vertikalen Streben des äußeren Pavillons spiegeln die Bäume in einem Eichenwald wider, aus denen die Dauben des ursprünglichen Fasses gehauen wurden. Ein entscheidendes Merkmal des Designs ist die Beziehung zwischen Licht und Schatten. Das Gehäuse bildet das Sonnenlicht nach, wie es in einer natürlichen Waldumgebung durch die Eichen scheint. Das Öffnen des Eichengehäuses wird so zu einem feierlichen und sinnlichen Vorgang."

Trotz ihrer Ähnlichkeit sind keine zwei Dekanter genau gleich, was die Komplexität des Prozesses und seine organische Natur widerspiegelt.

Das Eichengehäuse besteht aus nachhaltig gewonnenen Eichen, die weniger als acht Kilometer von den Herstellern, den Wardour Workshops, einem weiteren Familienunternehmen mit Sitz in Dorset, Südwestengland, entfernt sind.

Der Mitbegründer von Wardour, Dom Parish, erklärt: "Eiche hat diese wunderbare dauerhafte Qualität, die ewig anhält."

Es wurden nur 250 Dekanter mit 70 cl hergestellt. Der Dekanter Nr. 1 wird von Sotheby's am 7. Oktober 2021 in Hongkong mit einem gerahmten Fassende aus dem Originalfass und einer Lithographie der ursprünglichen Entwürfe von David Adjaye versteigert. Der Erlös der Auktion wird abzüglich der Kosten an die preisgekrönte schottische Wohltätigkeitsorganisation Trees for Life gespendet, deren Ziel es ist, den Kaledonischen Wald wiederzuverwildern.

"Die Spende wird der Baumschule von Trees for Life helfen, die jedes Jahr 100.000 seltene und einheimische Bäume, darunter auch Eichen, aus Samen züchtet", fährt Ewen Mackintosh fort. "Es ist passend, dass dieser Whisky ein Vermächtnis für alle bietet, das über Generationen hinweg andauern wird."

Öffentliche Ausstellungen des Dekanters und des Eichengehäuses gibt es ab Anfang September 2021 in den Galerien von Sotheby's in London, New York und Hongkong zu sehen, zusätzlich zum Hong Kong Convention and Exhibition Centre als Teil Vorschau der Herbst-Verkaufsserie 2021 von Sotheby's in Hongkong.

Der GORDON & MACPHAIL GENERATIONS 80 YEARS OLD AUS DER GLENLIVET DISTILLERY: VERFÜGBAR AB 3. SEPTEMBER 2021

Preis auf Anfrage via gordonandmacphail.com

Weitere Informationen zur Auktion des Dekanters Nr. 1 von Sotheby's Hongkong finden Sie auf sothebys.com