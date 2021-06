Curadev Pharma Private Limited

Europäisches Patentamt bestätigt das Cyclodextrin-Patent von Curadev für neue Stoffzusammensetzung

Sulphobutylether-?-Cyclodextrin (SBE-?-CD) wird als Hilfsstoff verwendet, um die Löslichkeit und Stabilität einer Reihe von pharmazeutischen Wirkstoffen zu verbessern, unter denen das Antimykotikum Voriconazol hervorsticht. In Zusammenarbeit mit Professor Steve Wicks und seinem Team an der Universität Greenwich entwickelte Curadev eine neue Methode zur Herstellung von Sulfoalkylether-?-Cyclodextrinen. Die Methode ermöglichte auch die Herstellung von SBE-?-CD mit einem hohen durchschnittlichen Substitutionsgrad (ADS), was bisher nicht möglich war. Dies ist besonders vorteilhaft, da man davon ausgeht, dass eine Erhöhung der ADS von SBE-?-CD dessen Toxizität verringert. Curadev beantragte und erhielt am 18. April 2018 ein europäisches Patent, das sowohl das Verfahren zur Herstellung von SBE-?-CD als auch die neuartigen SBE-?-CD-Zusammensetzungen per se mit einem hohen (ADS) schützt.

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Curadev eine Anfechtung des Patents von Ligand Pharmaceuticals bei einer Einspruchsanhörung vor dem Europäischen Patentamt, an der Vertreter sowohl von Curadev als auch von Ligand teilnahmen, am 18. Mai 2021 erfolgreich verteidigt hat. Bei der Entgegennahme des EPA-Urteils sagte Dr. Anton Hutter, LLB, von Venner Shipley und Hauptrechtsanwalt von Curadev: "Dies ist ein hervorragendes Ergebnis und unterstützt unsere Ansicht, dass Curadev ein wirklich erfinderisches Verfahren und Produkt entwickelt hat."

