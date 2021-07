CATO SMS

CATO SMS ernennt den Leiter der Abteilung für klinische Studien

Cary, North Carolina (ots/PRNewswire)

CATO SMS, ein globaler Anbieter von spezialisierten Lösungen für die klinische Forschung, gab heute die Ernennung von Robert Millham zum Präsidenten der Abteilung für klinische Studien bekannt. Herr Millham ist eine sehr erfahrene Führungskraft in der Medikamentenentwicklung und stößt zu CATO SMS, während das Unternehmen seine Expansion fortsetzt, um sein Angebot für kleine und aufstrebende biopharmazeutische Unternehmen zu erweitern und zu vertiefen.

Herr Millham bringt bei CATO SMS mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in globalen Pharma-, Biotech- und Auftragsforschungsunternehmen (CROs) ein. Im Laufe seiner Karriere hat er wissenschaftliche Teams, klinische Entwicklungsprogramme und Operationen weltweit geleitet, um den Erfolg von Krebstherapeutika voranzutreiben. Zu den Höhepunkten von Mr. Millhams Leistungen gehören:

- Während seiner 17-jährigen Karriere bei Pfizer leitete er die Entwicklung von Präparaten gegen verschiedene Krebsarten, darunter Lungen-, Brust-, Darm- und Eierstockkrebs, und trug zu deren Entwicklung bei; - Er leitete die Medikamentenentwicklung und startete eine klinische Studie der Phase 3 bei metastasierendem Brustkrebs, während er als COO von Odonate Therapeutics das Wachstum des Unternehmens vorantrieb; - Als leitender Vizepräsident bei Syneos Health leitete er das onkologische Exzellenzzentrum sowie Initiativen zum Management klinischer Studien für eine Vielzahl von Biotech- und Pharmakunden; - in seiner letzten Position als Vizepräsident für strategische Allianzen bei Caris Life Sciences, wo er das Netzwerk der Precision Oncology Alliance des Unternehmens ausbaute und weiterentwickelte.

"Robert ist eine hervorragende Ergänzung für unser Führungsteam. Seine Erfahrung in den Bereichen Pharma, Biotech und CROs gibt ihm eine einzigartige Perspektive auf alle Aspekte unserer Branche", sagte Mark A. Goldberg, M.D., Geschäftsführer von CATO SMS. "Roberts profunde Expertise in der Leitung der Medikamentenentwicklung, insbesondere im therapeutischen Bereich der Onkologie, wird unsere Fähigkeiten bei der effizienten Durchführung und Unterstützung klinischer Studien im Auftrag unserer biopharmazeutischen Kunden stärken und erweitern."

Herr Millham ist Autor und Co-Autor zahlreicher von Experten begutachteter Artikel, Beiträge und Präsentationen in den letzten 20 Jahren. Er erwarb einen Master-Abschluss in pharmazeutischer Medizin am Hibernia College in Dublin, Irland, sowie einen Master-Abschluss in Mikrobiologie an der Universität von New Hampshire. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Biologie vom Middlebury College.

Informationen zu CATO SMS

CATO SMS ist ein Anbieter von spezialisierten Lösungen für die klinische Forschung, einschließlich Beratung zu regulatorischen Fragen, klinischer Pharmakologie, Durchführung klinischer Studien und Biometrie. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die sich auf die Bedürfnisse kleiner und aufstrebender biopharmazeutischer Unternehmen konzentriert, entwirft und führt CATO SMS effektiv Studien - von der Strategie bis zur Zulassung ?- in komplexen Indikationen und Modalitäten in einer Vielzahl von therapeutischen Bereichen mit einem ausgewiesenen Kompetenzzentrum in der Onkologie durch. Die regulatorische, therapeutische und operative Expertise von CATO SMS ermöglicht es dem Unternehmen, Ziele zu erreichen und Erwartungen zu übertreffen. Für weitere Informationen besuchen Sie CATO-SMS.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558452/Robert_Millham.jpg