Peijia Medical Limited

Die abnehmbare Spule Jasper® SS von Peijia Medical erhält die NMPA-Zulassung für die Vermarktung

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 15. Juni 2021 wurde Jasper® SS - eine neue abnehmbare Spule, die von Achieva Medical, einer Tochtergesellschaft von Peijia Medical (9996.HK), unabhängig entwickelt wurde - von der National Medical Products Administration ("NMPA") zur Vermarktung zugelassen (Registrierungsnummer GXZZ 20113130440).

Im Bereich der Neurointervention sind die Embolisationsspulen so dünn wie ein Haar und gelten als eine Art "Tanz auf den Fingerspitzen", eine Demonstration der technischen Spitzenkompetenz auf diesem Gebiet. Achieva Medical hat sich der unabhängigen Forschung und Entwicklung sowie der Innovation verschrieben und Methoden entwickelt, um die technischen Herausforderungen von abnehmbaren Spulen zu meistern. Die Markteinführung von Jasper® SS, mit Peijias F&E-Bemühungen, das Produkt "feiner" und "weicher" zu machen, wird den inländischen Ersatz solcher Produkte weiter fördern.

Jasper® SS konzentriert sich auf die Füll- und Endprozesse des endovaskulären Coiling-Verfahrens und verbessert das Design weiter, um die Spirale weicher zu machen. Am distalen Ende des Abgabesystems wird eine Spulenstützstruktur hinzugefügt, um die Abstützung des Systems weiter zu verbessern. Das Produkt reduziert auch das Treten während des Füll- und Endprozesses und bietet einen besseren Abschluss des Wickelvorgangs.

Der "China Stroke Prevention Report (2020)" weist darauf hin, dass die Entdeckungsrate von intrakraniellen Aneurysmen in der chinesischen Bevölkerung bei bis zu 7 % liegt und von Jahr zu Jahr steigt. Es wird geschätzt, dass die Zahl der intrakraniellen Aneurysma-Fälle in China auf 54,9 Millionen im Jahr 2025 ansteigen wird. Im Vergleich zur europäischen und amerikanischen Bevölkerung weisen intrakranielle Aneurysma-Patienten in China im Allgemeinen die Merkmale "kleine Aneurysmen und dünnere Arterien" auf. Daher ist ein kleineres, weicheres und flexibleres Spulenembolisationsmaterial für die Behandlung von chinesischen Patienten besser geeignet.

"Wir engagieren uns seit 15 Jahren in der Forschung und Entwicklung sowie der Kommerzialisierung im Bereich der Neurointervention", sagte Dr. Yi Zhang, Vorsitzender und CEO von Peijia Medical. "Inzwischen haben wir eine Vielzahl von Produkten auf den Markt gebracht, die den klinischen Anforderungen entsprechen und eine umfassende Lösung sowohl für den hämorrhagischen als auch für den ischämischen Schlaganfall bieten. Jasper® SS ist die dritte von der NMPA zugelassene abnehmbare Spule des Unternehmens und stellt eine wichtige Ergänzung unseres neurointerventionellen Produktportfolios dar. Die Markteinführung von Jasper® SS wird unseren First-Mover-Vorteil im Markt der neurointerventionellen Geräte weiter festigen. Wir werden auch in Zukunft die klinischen Bedürfnisse gut berücksichtigen und weitere innovative, qualitativ hochwertige Produkte entwickeln, damit mehr Patienten davon profitieren können."