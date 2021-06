2B Art & Toys Gallery

Zukunft schreiben: 4 Straßenkunst-Legenden in der 2B Art & Toys Gallery

Palma De Mallorca, Spanien (ots/PRNewswire)

Die große Eröffnung der Gruppenausstellung mit dem Titel "Cross the Line" findet am 11., 12. und 13. Juni in der 2B Art & Toys Gallery statt. In dieser einmaligen Show arbeiten vier international anerkannte Straßenkünstler zum ersten Mal zusammen.

In dieser Ausstellung laden Nick Walker, Ben Eine, Dotmaster und El Pez dazu ein, die unsichtbare Linie zu überschreiten, die den Komfort des Etablierten von der unvermeidlichen Überschreitung trennt. Indem sie sowohl die Einschränkungen als auch die Freiheiten der urbanen Kultur sichtbar machen, erforschen sie, wie Identitäten und Geschichten geschaffen, verändert oder erfunden werden.

Nick Walker repräsentiert durch Ironie die Kritik, Ben Eine ist der Meister des Letterings, Dotmaster ist der Magier des Kontrapunkts und der raffinierten Ästhetik, während El Pez eine neue und direkte Kommunikation mit dem Publikum präsentiert. Jeder repräsentiert seine eigene Art der Sprache innerhalb der urbanen Kunst, aber zusammen werden sie zu Ikonen der Nonkonformität.

Die Gruppenausstellung"Cross the Line"wird ein vielfältiges Angebot an Originalkunstwerken und Editionen von Künstlern beinhalten, die sowohl den Wert als auch das Angebot speziell für Sammler und Investoren variieren. In der Ausstellung werden auch einige einzigartige NFT-Drops gezeigt, die von diesen Street-Art-Legenden geschaffen wurden.

Zum ersten Mal wird die Galerie NFTs und Krypto-Kunst präsentieren. Diese Technologie gibt Schöpfern die Möglichkeit, ihre Netzwerke zu erweitern, ihre Arbeit zu zertifizieren und Stücke im Vergleich zu traditionellen Formaten sofort zu erstellen und zu teilen. Der Begriff "NFT" wird oft als Abkürzung für eine bestimmte Art von Blockchain-verknüpften Kunstwerken verwendet, bezieht sich aber eigentlich auf das digitale Echtheitszertifikat, mit dem diese Kunstwerke verbunden sind. NFTs bieten eine Möglichkeit, in digitales Bildmaterial zu investieren und es zu besitzen. Der jüngste Boom der Kryptowährungspreise hat eine neue Klasse von potenziellen Philanthropen und Kunstsammlern hervorgebracht.

Was diese Ausstellung von den anderen abhebt, ist nicht nur die Exklusivität, sondern auch die Möglichkeit, Kunst sowohl auf traditionellem als auch auf digitalem Wege direkt von den Künstlern zu erwerben.

Auf einer der spektakulärsten Inseln der Welt gelegen, ist die 2B Art & Toys Gallery Mallorcas wichtigster Ort für zeitgenössische Kunst, wo Sie einzigartige und provokative Kunstwerke von prominenten Künstlern finden können. Die Galerie konzentriert sich auf zeitgenössische Kunst, Urban & Street Art und Sammlerstücke und ist berühmt für ihre umfangreiche Sammlung seltener Kunst.