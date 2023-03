FoodUnfolded®

Waldgärten: Wo die Schokomousse auf Esskastanienbasis herkommt

Spricht man über nachhaltige Arten der Landwirtschaft, fällt einem vielleicht noch "Permakultur" ein. Kaum jemand denkt aber an "Waldgärten". Dabei sind sie ein stabiles Anbausystem und könnten helfen, unsere Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger zu machen.

In tropischen Ländern sind solche Waldgartensysteme seit Jahrtausenden verbreitet. Doch auch in nördlichen Breiten können sie angelegt werden.

Die meisten Waldgärten beherbergen zwischen 100 und 200 Pflanzenarten, darunter Apfelbäume und Beerensträucher. Kombiniert man diese Pflanzen gezielt, entsteht ein robustes Anbausystem, das nicht viel Pflege benötigt. Pestizide und Düngemitteln sind überflüssig.

Es braucht allerdings Geduld, denn in den ersten sechs Jahren sind die Erträge gering.

Theoretisch könnten Waldgärten in Zukunft zu einer nachhaltigeren Nahrungsmittelproduktion beitragen. Dazu müssten wir allerdings unsere Ernährungsweise ändern. Denn für die Produktion von beispielsweise Weizen und tierischen Produkten sind sie nicht geeignet.

Wie Gerichte mit Zutaten aus dem Waldgarten aussehen können, zeigt sich in einem Restaurant in den Niederlande, in dem "Schokoladen"-Mousse auf Esskastanienbasis auf der Speisekarte steht. Und das ist immer "ausverkauft".

