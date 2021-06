Elicere Real Estate Management AG

Aus Limmat Verwaltungs AG wird Elicere Real Estate Management AG

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Infolge Übernahme der Limmat Verwaltungs AG durch die Firma Elicere AG im 2019, wird die Verwaltung unter dem neuen Namen Elicere Real Estate Management AG weitergeführt.

Nach einer umfassenden Umstrukturierung und besonders Digitalisierung, wird nun zu den bestehenden Dienstleistungen Bewirtschaftung und Bewertung, auch neu die Übernahme des Baumanagements angeboten. Mit der bereits existierenden Inhaberin Elicere AG, erschien es naheliegend, diesen Namen weiter zu geben und die Namensänderung zu Elicere Real Estate Management AG durchzuführen.

Die Firma wird im Teammanagement von Rikard Memaj und Roger Priester, welche beide Mitglieder des Verwaltungsrats sind, geführt. "Wir sind überzeugt, mit der transparenten und strukturierten Aufstellung in der Firma, unsere Kundschaft mit den modernsten Hilfsmitteln und motivierten Mitarbeitern in eine nachhaltige Zukunft zu führen.", so Roger Priester.

Zum Verwaltungsrat:

Roger Priester hat auch bei komplexen Problemen stets den Überblick. Mit seinen Ausbildungen zum dipl. Immobilientreuhänder und dipl. Bebriebsökonomen war er im Bereich Liegenschaften in leitenden Positionen tätig.

1994 trat er wieder in eines der renommiertesten Zürcher Immobilienunternehmen ein, bei dem er auch bereits die Lehrzeit absolviert hatte, ab 2003 bis 2013 als verantwortlicher Partner für verschiedene Bereiche.

Seine profunden Erfahrungen ermöglichen ihm eine gesamtheitliche Betrachtungsweise mit der nötigen Tiefenschärfe über alle Bereiche des Immobilienwesens. Seine Lösungen orientieren sich stets an den Kundenbedürfnissen, je nach Problemstellung auch als Vertreter bei Behörden und Amtsstellen.

Rikard Memaj berät Sie kompetent in Sachen Umbau und Entwicklung Ihrer Liegenschaft. Mit seiner 10-jährigen Erfahrung in der Umbaubranche und einer Referenz von über 185 Wohnungen, Neubauten, Umbauten und Villen kennt er die Wünsche und Ansprüche der Kundschaft.

Durch langjährige Erfahrung und der Fähigkeit zu vernetztem Denken, übernimmt er in der Ablauforganisation die Leadfunktion und bietet ein reibungsloses Verfahren und ein optimales Preis- Leistungsverhältnis.

Seine Kunden betreut und berät er individuell und persönlich und erreicht so mit seiner lösungsorientierten und vertrauenswürdigen Art, gemeinsam mit ihnen das Ziel.

Unsere Website: www.elicere.ch