Ab Sommer 2021 legales Glücksspiel für ganz Deutschland - deutscher Online Casino Anbieter Mernov Betriebsgesellschaft mbH bringt frischen Wind in die Branche

Berlin (ots/PRNewswire)

In Deutschland war das Angebot legaler Glücksspiel-Möglichkeiten bislang begrenzt. Lediglich Schleswig-Holstein verfügt über die Erlaubnis, Glücksspiel-Lizenzen an Online-Casinos zu verteilen. Ab Sommer 2021 soll damit Schluss sein: Bund und Länder öffnen dank eines neuen Staatsvertrages die Pforten für deutschlandweit legales Glückspiel.

Der Online-Casino-Markt boomt. Dennoch stehen einheitliche Richtlinien und klare Verordnungen noch immer zur Diskussion auf den Tagesordnungen einzelner Bundesländer. Schleswig-Holstein wagte bisher als einziges deutsches Bundesland den Schritt zur Öffnung des Glücksspielmarktes. Um eigene Regeln durchsetzen zu können, statt der EU hörig sein zu müssen, ziehen bald alle anderen Bundesländer nach: Denn ab Juli 2021 gibt es deutschlandweite Neuerungen, die legales Glücksspiel für ganz Deutschland ermöglichen. Der Glücksspielstaatsvertrag setzt dabei Maßstäbe im Umgang mit Suchtprävention und dem Schutz von Spielern. Als gemeinsames Ziel verfolgen Bund und Länder dabei eine seriöse und sichere Spielumgebung, die für eine langfristige Regulierung von legalem Glücksspiel in ganz Deutschland sorgt.

Mernov, ein deutscher Online-Casino-Anbieter setzt dieses Zielvorhaben in die Tat um. Mit drei hauseigenen Spiele-Marken stellt der Anbieter unter Einhaltung der strengen Standards der Deutschen Glücksspielaufsicht ein einzigartiges Spielerlebnis bereit - ganz im Zeichen des neuen Staatsvertrages.

Zudem macht es sich Mernov neben dem Claim Glücksspiel Made in Germany mit einem ausgeklügelten Partnerprogramm zur Aufgabe, die Glücksspielbranche in Deutschland zu revolutionieren. Auf Basis des neuen Glücksspielgesetzes wird das Affiliate Programm Mernov auf die Beine gestellt, das zu hundert Prozent legales Glücksspiel ermöglicht. Partner des Affiliate-Programms erhalten dadurch die Chance auf hohe Provisionen und attraktiven Verdienst.

Mernov ist ein innovativer Online-Glücksspiel-Anbieter mit Firmensitz in Espelkamp und seinem Berliner Standort, direkt am Potsdamer Platz. Ab Sommer 2021 steigt das Unternehmen erstmals mit drei Premium-Marken in den Markt des legalen Online-Glücksspiels ein. Unter Verwendung modernster Entwicklungs- und Marketing-Technologien bietet Mernov eine seriöse und sichere Spielumgebung für Nutzer. Potenzielle Partner des Mernov-Affiliate-Programms erhalten die Chance auf eine aktive Mitgestaltung und Unterstützung der neuen Glücksspiel-Auflagen für Deutschland.

