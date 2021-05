Grimbergen

Zum ersten Mal seit mehr als 200 Jahren wird im Kloster Grimbergen wieder gebraut - ein neues Kapitel für das belgische Bier

Grimbergen, Belgien (ots/PRNewswire)

Die hochmoderne Klosterbrauerei Grimbergen vereint fast 900 Jahre Brautradition mit den besten Brautechniken der Neuen Welt

Heute öffnet Grimbergen, bekannt für seine köstlichen und erfrischenden Biere im belgischen Stil, die Türen zur Zukunft des belgischen Bieres, indem es seine innovative neue Brauerei im berühmten Kloster Grimbergen in der Nähe von Brüssel, Belgien, enthüllt.

Die hochmoderne Klosterbrauerei Grimbergen wird das Brauen dorthin zurückbringen, wo alles begann, als die Abtei vor fast 900 Jahren gegründet wurde. Es ist auch das erste Mal seit 200 Jahren, dass in den Mauern des Klosters Bier gebraut wird, da die Bierherstellung nach der Zerstörung des Gebäudes während der Französischen Revolution eingestellt wurde.

Die Klosterbrauerei wird als Drehscheibe für Innovationen dienen und Brautraditionen aus den alten Büchern der Klosterbibliothek mit neuen und innovativen Techniken kombinieren, um einzigartige, limitierte Chargen von außergewöhnlichen Spitzenbieren herzustellen.

Um das zu feiern, hat Grimbergen drei aufregende neue Biere herausgebracht - Grimbergen Magnum Opus Brut-Bier, Grimbergen Ignis Quadruple und Grimbergen Astrum Pale Ale.

Anlässlich der Eröffnung der Klosterbrauerei sagte Cees 't Hart, CEO der Carlsberg Gruppe, die die weltweiten Lizenznehmer von Grimbergen sind: "Es ist ein Vergnügen, hier am Anfang von Grimbergens nächstem Ortsverband zu sein und zu erleben, was unserer Meinung nach die Zukunft des belgischen Bieres bereichern wird.

"Grimbergen ist das Herzstück unseres wachsenden Portfolios an Craft- und Spezialbieren und trägt zu dem starken zweistelligen Wachstum bei, das wir in dieser Kategorie sehen. Die neue Klosterbrauerei ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Brauspezialitäten weiterzuentwickeln und der weltweit wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Wir glauben, dass diese wunderschöne Klosterbrauerei uns und Biertrinker auf der ganzen Welt auf eine unglaubliche Reise der Geschmacksentdeckung mitnehmen wird."

Die Klosterbrauerei wurde in enger Partnerschaft zwischen der Abtei Grimbergen und der Carlsberg Group errichtet. Pater Karel Stautemas, Provisor des Klosters, war maßgeblich am Bau der neuen Anlage beteiligt und hat sich dem Brauteam als Klosterbrauer angeschlossen. Wenn Covid es zulässt, wird er seine Brauqualifikation abschließen, was ihm und seinen Mitvätern erlaubt, das Erbe von Generationen von Vätern vor ihm fortzusetzen.

Vater Karel sagte: "Die neue Mikrobrauerei ist ein Ort, um vergangene Traditionen wieder aufleben zu lassen, genau wie unser Symbol, der Pheonix, haben wir immer die Kraft, wieder aufzustehen, aber auch frisches Denken hinzuzufügen. Wir wollen unsere Erfahrung, die fast neun Jahrhunderte umfasst, mit Innovation kombinieren, um die köstlichsten und einzigartigsten neuen Gebräue zu entwickeln. Ich denke, dass die Mikrobrauerei uns das ermöglicht, zu erforschen und mit Stilen und Zutaten auf eine wirklich aufregende Weise zu experimentieren."

Pater Karel verbindet seinen klösterlichen Alltag mit der Leitung der Klosterbrauerei und unterstützt dabei den Hauptbraumeister Marc-Antoine Sochon, der auch maßgeblich daran beteiligt war, die neue Brauerei ins Leben zu rufen.

Marc-Antoine, ein 28-jähriges Brauerei-Wunderkind aus Frankreich, das in der Garage seiner Eltern mit dem Brauen begann und inzwischen sowohl Weinbau als auch Bierbrauen studiert hat, fügte hinzu: "Wir brauen jetzt zum ersten Mal seit über 200 Jahren wieder Bier im Kloster, ein großes Fest für die Väter, für die Grimbergener Gemeinschaft und für alle, die Grimbergener Bier lieben."

"Wir setzen ein Zeichen für belgische Biere weltweit. Die neue Brauerei ermöglicht es uns, Chargen köstlicher Biere herzustellen, die von neuen und alten Brautechniken inspiriert sind, um brandneue sensorische Erfahrungen zu schaffen. Diese neuen Gebräue werden den Fans von Grimbergen und anderen die Möglichkeit bieten, eine Reise durch erstaunliche neue Geschmacksrichtungen und Aromen zu unternehmen, die nur in der einzigartigen Umgebung der Abtei Grimbergen erdacht werden konnten."

Die Klosterbrauerei Grimbergen verfügt auch über eine Bar und ein Restaurant, in dem die Besucher die Möglichkeit haben, die reichhaltigen Biere zu genießen und sie mit Gerichten aus dem Restaurant Fenikshof zu kombinieren. Später in diesem Jahr wird Grimbergen auch ein Brauerei-Erlebniszentrum eröffnen, das Besuchern die Möglichkeit gibt, in das reiche Erbe von Grimbergen und die Magie hinter der Innovation einzutauchen.

Weitere Informationen über die Klosterbrauerei Grimbergen und die Grimbergen-Biere finden Sie unter grimbergen.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518925/Grimbergen.jpg