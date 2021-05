Professional Datasolutions, Inc.

PDI Innovation verbindet das Ökosystem der Convenience- und Mineralölindustrie

Atlanta (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen reduziert die Komplexität, indem es Automatisierung und bessere Kundenerlebnisse ermöglicht

PDI (www.pdisoftware.com), ein globaler Anbieter von führender Software für den Convenience-Einzelhandel und den Mineralölgroßhandel, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Millionen US-Dollar investieren will, um Innovationen voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und das Software-Ökosystem der Branche zu vernetzen - und so neue Lösungen bereitzustellen, die die gesamte Branche voranbringen.

"PDI hat sein Portfolio gestärkt, indem es Erweiterungen für die Nutzung von Echtzeitdaten und Konnektivitätssoftware zusammengestellt hat, die für den anhaltenden Erfolg dieser Branche grundlegend sind", so Rohit Mehra, Vice President, Network Infrastructure bei IDC. "Sie sind gut gerüstet, um allgegenwärtige und vernetzte Benutzererlebnisse zu schaffen, die Kunden helfen, sicher zu skalieren."

PDI ist sich der Herausforderungen bewusst, denen sich Betreiber aufgrund des Mangels an Zeit, Ressourcen, Automatisierung und Werkzeugen gegenübersehen, um On-Demand-Einblicke zu liefern. Neue Lösungen, engere Integration und schnellere Innovation sind die obersten Prioritäten von PDI. Zu den bemerkenswerten aktuellen Updates gehören:

- PDI Security Platform: Vereinfachen Sie die Verwaltung, Überwachung und den Schutz von Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen. - Integration von Kraftstoffpreisdaten: Nutzen Sie Echtzeitdaten, um tägliche Aufgaben zu automatisieren und Preisstrategien zu verbessern. - Delivery Platform APIs: Integrieren Sie Vorbestellungs- und Lieferpartner, wie Vroom Delivery, und ermöglichen Sie die automatische Aktualisierung von Produkten aus dem PDI-Preisbuch. - Neu geschaffene Innovation Group: Frühe Versionen, wie z.B. Load Board, bieten eine On-Demand-Frachtbörse zwischen einem Unternehmen und seinen Spediteuren, die es den Spediteuren ermöglicht, Ladungen je nach Eignung zu betrachten oder zu bieten.

PDI-Kunden setzen die neue Technologie bereits ein. Der führende Tankstellenbetreiber Applegreen, der in Europa und den USA tätig ist, vertraut auf PDI für seine ERP-, Kraftstoffpreis- und Sicherheitslösungen. "Der Kraftstoffmarkt war in diesem Jahr besonders herausfordernd, und wir brauchen mehr denn je Tools, um unser Versprechen 'Niedrige Kraftstoffpreise, immer' gegenüber unseren Kunden einlösen zu können", sagte Lee O' Connor, Leiter des Bereichs Retail Fuel and Analytics bei Applegreen in Irland. "Die Fuel Pricing Lösung von PDI war einfach in unsere bestehenden Systeme zu integrieren und zu implementieren und bietet einen Einblick in Preisschwankungen, was uns hilft, unser Versprechen zu erfüllen."

"Die Schaffung eines nahtlosen Kundenerlebnisses und die Erleichterung der Geschäftsabwicklung mit PDI hat Priorität", so Jimmy Frangis, CEO von PDI. "Wir investieren stark in unsere Mitarbeiter und Software, um unseren Kunden zu helfen, Komfort und Energie in die Welt zu bringen."

Frangis wird die Innovationsstrategie von PDI während des "Spark: Powering Possibilities" Live Cast am 8. Juni 2021, um 10:30 Uhr EDT teilen.

Erfahren Sie mehr unter pdisoftware.com/spark.

Informationen zu PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI) hilft mit seiner Software Unternehmen und Marken, den Umsatz zu steigern, effizienter und sicherer zu arbeiten und wichtige Entscheidungen zu verbessern. Seit 1983 ist PDI stolz darauf, dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Mineralölgroßhandel zu dienen. Mehr als 1.500 Unternehmen, die mehr als 200.000 Standorte weltweit repräsentieren, zählen auf die Lösungen und das Know-how von PDI. Für weitere Informationen über PDI besuchen Sie www.pdisoftware.com.