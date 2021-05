CINDE

CINDE: Costa Ricas OECD-Mitgliedschaft stärkt die produktive Nachhaltigkeit auf Basis von Mitarbeiter, Planet und Wohlstand

San Jose, Costa Rica

- Der costaricanische Präsident Carlos Alvarado unterzeichnete das Gesetz zur Genehmigung der Vereinbarung über den OECD-Beitritt Costa Ricas und der OECD-Konvention. - Diese Unterzeichnung signalisiert den bevorstehenden Beitritt Costa Ricas als 38. Mitglied der Gruppe, die 80 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts repräsentiert.

Der costaricanische Präsident Carlos Alvarado unterzeichnete letzten Freitag ein vom Kongress genehmigtes Gesetz, das Costa Ricas OECD-Beitrittsvereinbarung und die OECD-Konvention anerkennt.

Das ist ein wichtiges Ziel für die Integration des Landes als 38. Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), die 1961 gegründet wurde und Costa Rica im Mai 2020 zum Beitritt einlud.

Obwohl noch ein paar Schritte nötig sind, um offizielles Mitglied zu werden, feiert Costa Rica die Unterzeichnung durch den Präsidenten als erfolgreiches Ergebnis einer Reihe von Evaluierungen durch 22 Komitees der OECD. Mit seiner Mitgliedschaft wird Costa Rica Teil einer Gruppe sein, die 80 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) und 60 % des internationalen Handels bündelt.

Einer der Sektoren, der zweifelsohne davon profitiert, sind ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI), eine Bemühung, die von der costaricanischen Investitionsförderungsagentur - CINDE - geleitet wird. Laut CINDE wird diese Mitgliedschaft die 3Ps des Wertversprechens des Landes stärken und nutzen: Mitarbeiter, Planet und Wohlstand.

Mitarbeiter Warum wachsen und investieren Unternehmen weiterhin in Costa Rica? Unter den vielen Gründen führt Costa Ricas menschliches Talent die Antwort an. Nicht umsonst hat das Weltwirtschaftsforum Costa Rica zur Nummer eins in Sachen Humankapital in Lateinamerika erklärt, ebenso wie bei den digitalen Fähigkeiten der Bevölkerung.

Die costaricanische DNA ist auf dem Arbeitsmarkt hoch geschätzt, ein Ergebnis der Bemühungen des Bildungssystems des Landes, das von der OECD eingehend analysiert wurde.

Die OECD Reviews of National Policies for Education: Education in Costa Rica, hob hervor, dass Bildung "ein Motor für die Entwicklung des Landes und entscheidend für den Aufbau einer der stabilsten Demokratien, der am besten ausgebildeten Arbeitsmärkte und des höchsten Wohlstandsniveaus in Lateinamerika war."

Die Überprüfung geht davon aus, dass Costa Rica sich an einem Wendepunkt in der Förderung seiner Entwicklung befindet, so dass die OECD-Mitgliedschaft ein wichtiges Ziel des Landes stärken wird: mehr costaricanische Talente auszubilden, die den Anforderungen der wissensbasierten Wirtschaft entsprechen.

Damit kann das Land immer mehr wissensintensive Prozesse generieren, wie im Dienstleistungssektor, in dem die costaricanischen Exporte doppelt so hoch sind wie im Durchschnitt der OECD-Länder.

Planet. Costa Rica ist nicht nur dafür bekannt, eine der ältesten Demokratien Lateinamerikas zu sein, sondern auch für seine Strände, Flora und Fauna, denn es beherbergt 6 % der weltweiten Artenvielfalt.

Der Beitritt zur OECD wird das Land in seinem Ziel der Nachhaltigkeit bestärken. Costa Rica hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Nation zu werden, und bereits heute stammen 99 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien: Wasser, Wind, Geothermie, Biomasse und Sonnenenergie.

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Richtlinien der OECD, die feststellt, dass es darum geht, "die wirtschaftliche Entwicklung zur Förderung einer gerechteren Gesellschaft zu nutzen und dabei Ökosysteme und natürliche Ressourcen zu respektieren."

Costa Rica stimmt zu, dass sich diese Standards auch in Investitionen mit einem echten Zweck widerspiegeln sollten. Laut dem Managing Director von CINDE, Jorge Sequeira, "glaubt Costa Rica an FDI, die effizient wachsen können und den Investoren die idealen Bedingungen für ein nachhaltiges Wachstum bieten, wodurch ein Mehrwert für die Unternehmen, die Bürger und den Planeten geschaffen wird."

Wohlstand. Costa Rica sucht nach weiteren Verbesserungen bei öffentlich-privaten Unternehmungen, der öffentlichen Politik und dem Geschäftsklima, um seine Integration in die wissensbasierte Wirtschaft und globale Lieferketten zu stärken. Durch die Komitees zur Evaluierung wurde die Rechtsstaatlichkeit des Landes gemessen; die Überprüfung ergab, dass Unternehmen, die in Costa Rica investieren, sowohl Rechtssicherheit als auch Institutionalität auf ihrer Seite haben werden.

Untersucht wurde auch das Freihandelszonenregime des Landes, ein Instrument, das sehr wettbewerbsfähige Anreize für Investitionen bietet.

Die OECD hat bestätigt, dass das System der Anreize für ausländische Investitionen die geltenden internationalen Standards und Kriterien für internationale Aufsicht und Transparenz vollständig erfüllt.

"Die Einladung der OECD an Costa Rica sichert die Solidität des Freihandelszonenregimes für FDI und projiziert ihr bereits international anerkanntes Exzellenzsiegel, so dass alle Investoren die Gewissheit haben, dass bei einer Investition in Costa Rica die unter diesen Standards gewährten Anreize voll und ganz mit den höchsten internationalen Best Practices und Anforderungen übereinstimmen", erklärte der Managing Director von CINDE.

In den 60 Jahren ihres Bestehens hat die OECD mit ihren Standards, die auf Beweisen, Statistiken und zuverlässigen Überprüfungen beruhen, in fast allen Politikbereichen mitgewirkt. Mit diesem neuen Schritt wird sich Costa Rica an diese Best Practices halten und ist damit das vierte lateinamerikanische Land, das dieser renommierten Organisation beitritt.