Eurofins Discovery

Eurofins Discovery und ImmunoPrecise kündigen Zusammenarbeit zur Erweiterung ihrer Antikörper-Forschungsplattform

St An. Charles, Montana (ots/PRNewswire)

Eurofins Discovery, der führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Arzneimittelforschung und ein Unternehmen von Eurofins Scientific (EUFI.PA), und ImmunoPrecise Antibodies (Nasdaq:IPA), der Marktführer im Bereich der Full-Service-Therapieforschung und -entwicklung, gaben eine kommerzielle Zusammenarbeit bekannt. Durch die Nutzung der komplementären Stärken der in vitro pharmakologischen Dienstleistungen von Eurofins Discovery und der in vivo Charakterisierungs- und Entdeckungstechnologien von ImmunoPrecise bietet diese Zusammenarbeit einen besseren Zugang zu Lösungen, die es Wissenschaftlern ermöglichen, lebensverändernde Medikamente in einer Vielzahl von Indikationen zu entwickeln.

Die weltweiten Kunden von Eurofins Discovery werden Zugang zu den End-to-End-Antikörperentdeckungsfähigkeiten von ImmunoPrecise haben, die Wildtyp- und Best-in-Class in vivo-Antikörperentdeckungstechnologien verwenden, die für eine tiefgreifende Entdeckung von Antikörperrepertoires optimiert sind. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Biotherapeutika-Strategie von Eurofins Discovery, die Kapazitäten und Fähigkeiten zur Entwicklung neuer biologischer Wirkstoffe zu erweitern und Kunden von der Target-Validierung über die präklinische Entwicklung bis hin zur Produktion und darüber hinaus mit der Expertise zu begleiten, die erforderlich ist, um die einzigartigen Herausforderungen jedes Forschungsprojekts zu meistern.

Als weltweit führende innovationsgetriebene und kundenorientierte Anbieter teilen Eurofins Discovery und ImmunoPrecise gemeinsame Werte in der Kultur der Zusammenarbeit und dem unerbittlichen Streben nach Service Excellence.

Für weitere Informationen

www.eurofinsdiscoveryservices.com

Informationen zu Eurofins Discovery

Eurofins Discovery unterstützt die Forschung im Bereich Drug Discovery seit über 40 Jahren. Eurofins ist als Branchenführer anerkannt und bietet Forschern in der Arzneimittelentwicklung das größte und vielfältigste Portfolio an Standard- und kundenspezifischen In-vitro-Sicherheits- und Pharmakologie-Assays und -Panels für das Wirkstoffscreening und -profiling. Zusätzlich zu unseren Stärken in der In-vitro-Sicherheitspharmakologie bieten wir ein breites Portfolio von über 3500 Dienstleistungen und 1800 Produkten für die Arzneimittelforschung an. Dazu gehören In-vitro-Assays, zellbasierte phänotypische Assays, Sicherheitspharmakologie und -wirksamkeit, ADME-Toxikologie, medizinisch-chemisches Design, synthetische Chemie sowie die Entwicklung von kundenspezifischen Proteinen und Assays. Wir unterstützen eine Vielzahl von Wirkstofftargets wie GPCRs, Kinasen, Ionenkanäle, nukleare Hormonrezeptoren und andere Proteine & Enzyme. Die Fähigkeiten, die Expertise, das Wissen und die Fertigkeiten von Eurofins Discovery ermöglichen es dem Unternehmen, seinen Kunden den Vorteil zu bieten, mit einem einzigen Outsourcing-Anbieter (CRO) für alle ihre Arzneimittelforschungsprogramme zu arbeiten.

Informationen zu Eurofins - der Weltmarktführer in der Bioanalytik

Eurofins is Testing for Life. Eurofins ist weltweit führend beim Testen von Lebensmittel-, Umwelt- und Biopharma-Produkten. Es ist auch einer der Marktführer bei Tests und Labordienstleistungen für Genomik, Entdeckungspharmakologie, Forensik und fortgeschrittene Materialwissenschaften und baut seine Präsenz im Bereich hochspezialisierter und molekularer klinischer Diagnosetests schnell aus.

Mit über 50.000 Mitarbeitern in einem Netzwerk von mehr als 800 Laboratorien in über 50 Ländern bieten die Unternehmen von Eurofins ein Portfolio von über 200.000 analytischen Methoden an.

Die Eurofins-Aktien sind an der Euronext Paris notiert.

Informationen zu ImmunoPrecise Antibodies

ImmunoPrecise ist ein innovationsgetriebenes Technologieplattform-Unternehmen, das seine Geschäftspartner in ihrem Bestreben unterstützt, neuartige Antikörper gegen alle Klassen von Krankheitszielen zu entdecken und zu entwickeln. Das Unternehmen zielt darauf ab, das herkömmliche Modell der Antikörperentdeckung mit mehreren Anbietern zu verändern, indem es eine umfassende Suite von Dienstleistungen anbietet, die darauf zugeschnitten sind, die genetische Vielfalt der Antikörper und die Epitopabdeckung zu optimieren, um Antikörper gegen seltene und/oder anspruchsvolle Epitope zu entdecken. Für weitere Informationen besuchen Sie www.immunoprecise.com oder kontaktieren Sie solutions@immunoprecise.com.

