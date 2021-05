ISMRM International Society for Magnetic Resonance in Medicine

ISMRM vergibt Goldmedaillen bei Jahrestagung und gibt neuen Präsidenten bekannt

Concord, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) hält diese Woche ihre Jahrestagung ab und wird mehrere Leistungen mit prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen.

Die Goldmedaille ist die höchste Auszeichnung der Gesellschaft und wird für einen bedeutenden Forschungsbeitrag auf dem Gebiet der Magnetresonanz im Rahmen der Gesellschaft verliehen. Die Goldmedaille der ISMRM wurde an die folgenden Personen verliehen:

Frederik Barkhof, M.D., Ph.D., Professor für Neuroradiologie, Queen Square Institute of Neurology und Centre for Medical Imaging Computing, University College London, England, und Department of Radiology & Nuclear Medicine, Amsterdam University Medical Centers, Niederlande, für seine bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis verschiedener neurologischer Erkrankungen und Zustände mithilfe der MRT.

Douglas L. Rothman, Ph.D., Professor für Radiologie und Biomedizinische Bildgebung und für Biomedizinische Technik, Direktor des Yale MR Research Center, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA, für seine bahnbrechenden Beiträge zur Erforschung des Gehirn-, Muskel- und Leberstoffwechsels mittels magnetresonanzspektroskopischer Bildgebung.

Clare Tempany-Afdhal, M.D., Professorin für Radiologie, Harvard Medical School, und Ferenc Jolesz Chair of Research, Radiologie Brigham & Women's Hospital, Boston, Massachusetts, USA, für ihre bahnbrechenden Beiträge zur Weiterentwicklung der Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs mit MRI.

Darüber hinaus verlieh und präsentierte Tim Leiner, M.D., Ph.D., der ISMRM-Präsident 2020-21, die Schule der Senior Fellows 2021 sowie der Junior Fellows, die beide auf der ISMRM-Website aufgeführt sind.

Neben den Preisverleihungen ist die Jahrestagung auch der Zeitpunkt der offiziellen Übergabe der Leitung. Tim Leiner, M.D., Ph.D., der Präsident für 2020-21, wird den Hammer (Gavel) an Fernando Calamante, Ph.D., den ISMRM-Präsidenten für 2021-22, am Mittwoch, den 19. Mai, bei der jährlichen Geschäftssitzung übergeben und die neuen Mitglieder des Kuratoriums begrüßen.

Die Jahrestagung der ISMRM-SMRT findet in diesem Jahr virtuell statt. Mehr als 5.000 Teilnehmer aus dem Bereich der Magnetresonanz nehmen daran teil. Die nächste Jahrestagung wird eine gemeinsame Tagung mit der ESMRMB sein und findet vom 7. bis 12. Mai 2022 in London, England, statt.

