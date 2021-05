TXOne Networks

TXOne Networks auf RSA-Konferenz 2021 mit begehrten Global InfoSecAwards ausgezeichnet

San Francisco/Taipeh (ots)

TXOne Networks gewinnt bei den 9. Global InfoSec Awards auf der #RSAC 2021 in den Kategorien „Most Innovative in Critical Infrastructure Protection“ sowie „Editor‘s Choice in ICS/SCADA Security“

TXOne Networks, ein führender Anbieter von OT-Sicherheitslösungen, gibt mit großer Freude bekannt, die folgenden Auszeichnungen vom Cyber Defense Magazine (CDM), der führenden Fachzeitschrift für elektronische Informationssicherheit, erhalten zu haben:

- Innovativster Schutz kritischer Infrastrukturen - Editor‘s Choice im Bereich ICS/SCADA-Sicherheit

„TXOne Networks freut sich sehr, einen der renommiertesten und begehrtesten Cybersecurity-Awards der Welt vom Cyber Defense Magazine zu erhalten. Wir waren uns bewusst, dass es ein harter Wettbewerb sein würde, der von einer hochkarätigen Jury aus führenden Informationssicherheitsexperten aus aller Welt entschieden wird – wir könnten nicht zufriedener sein“, so Dr. Terence Liu, der Vorstandsvorsitzende von TXOne Networks.

Bei ICS-Sicherheit geht es darum, „kleine Dinge vor großen Problemen zu schützen“. Der Einsatz von inhärent unsicheren Endgeräten in der OT (Operational Technology) und die Einführung passender Sicherheitslösungen sind eine ständige Quelle potenzieller Risiken für Besitzer von Produktionsanlagen. Gängige IT-Cybersicherheitspraktiken, wie klar definierte Eigentums- und Zugriffsrechte sowie regelmäßige Updates und Patches, stellen in der modernen industriellen Umgebung oft eine große Herausforderung dar. TXOne Networks optimiert diese Praktiken und löst diese Probleme durch den Einsatz einer neuartigen Technologie, die nun von der Fachjury der Global InfoSec Awards 2021 prämiert wurde.

„TXOne Networks vereint drei wesentliche Merkmale, nach denen wir als Jury bei der Preisvergabe suchen: die Sicherheitsbedrohungen von morgen bereits heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung zu bieten und Innovationen in einer unerwarteten Weise zu realisieren, um der nächsten Sicherheitslücke vorzubeugen“, erklärt Gary S. Miliefsky, Herausgeber desCyberDefenseMagazine.

TXOne Networks ist stolz darauf, zur namhaften Gruppe der Preisträger zu gehören. Mehr Informationen zur Preisverleihung unter: http://www.cyberdefenseawards.com/

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ots.de/RsDnxt