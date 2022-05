hepster (MOINsure GmbH)

hepster-Qualität wird ausgezeichnet

InsurTech-Startup erzielt im Versicherungsvergleich Top-Platzierungen in den Bereichen E-Bike- und Smartphone-Versicherungen

Rostock (ots)

Das Versicherungs-Startup hepster konnte im renommierten Technikmagazin Chip mit seiner E-Bike Versicherung überzeugen und erzielte beim Vergleich mit anderen Anbietern die Gesamtnote "Sehr gut". Mit dem Monatsabo landete man so auf dem sechsten Platz, das Jahresabo folgt direkt dahinter auf dem siebten Platz. Auch bei den Handyversicherungen wurde hepster mit der Gesamtnote "Gut" ausgezeichnet und steht so unter den besten 12 Handyversicherungen Deutschlands.

Im Vergleich der E-Bike-Versicherungen wurden insgesamt 54 Tarife miteinander verglichen. Dabei wurden nur reine E-Bike-Versicherungen unter die Lupe genommen. Die Gesamtplatzierung setzte sich dabei aus dem Leistungsumfang, der Schadensregulierung sowie dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen.In der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis konnte das InsurTech noch besser abschneiden als der der Drittplatzierte der Gesamtwertung. In den Kategorien Schadensregulierung (1,31) und Leistungsumfang (1,33) wurden weitere Top-Noten erreicht, welche die finale Top-Platzierung bestätigen.

Das starke Gesamtergebnis unter den zahlreichen Teilnehmern unterstreicht einmal mehr, dass sich die Rostocker im stark umkämpften Feld der E-Bike-Versicherungen als absoluter Top-Versicherer etablieren konnten.

Alexander Hornung, Co-Founder und CPO von hepster, über die erfolgreichen Platzierungen: "Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen wir uns zu jeder Zeit im Fokus - ob in der Gestaltung und Distribution unserer Versicherung als auch im Bereich Customer Service und Schadenregulierung. Die Ergebnisse des Chip-Rankings spiegeln genau das wider und bestärken uns einmal mehr in unserem Ansatz, digitale Versicherungen vom Kunden her zu denken und als Teil eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses zu verstehen."

Die Marktpositionierung von hepster als einer der führenden Anbieter von Embedded-Insurance-Lösungen in Deutschland und Österreich wird darüber hinaus durch die starke Platzierung im Versicherungstest der Handyversicherungen verdeutlicht. Mit der Gesamtwertung "Gut" (2,16) wurde der zwölfte Platz erreicht, unter dem Kriterium Preis-Leistung konnte man sogar den siebten Platz verbuchen - ebenfalls mit der Gesamtwertung "Gut" (1,7).

Seit seiner Gründung 2016 konnte sich das Unternehmen kontinuierlich erfolgreich weiterentwickeln, ein Beispiel dafür ist die Etablierung als Marktführer für digitale Versicherungsprodukte rund um Mikromobilität in Deutschland und Österreich. Weitere Schritte wie der kürzliche Markteintritt in Frankreich und der Launch einer Hundekrankenversicherung sind weitere Indikatoren für das rasante Wachstum am InsurTech-Markt.

Über hepster

Das Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 2.000 Partner und mehr als 150.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen.