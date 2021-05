COTEON GmbH

Deutschland macht's jetzt digital - Der erste zertifizierte Online-Corona-Test in Europa

Bad Schwartau

Zum ersten, zertifizierten, digitalen Corona-Bürgertest in Europa erklärt der Geschäftsführer der COTEON GmbH, Timo Scharpenberg:

Die Aufgabenstellung war groß: Wie kann man einen Corona-Schnelltest digital gestalten? Und zwar so, daß ihn jeder zu Hause am Küchentisch durchführen kann, der Test aber trotzdem von geschultem Personal abgenommen und zertifiziert wird? Und ohne, dass man Wartezeiten vor einem regionalen Testzentrum in Kauf nehmen muss oder der Gefahr aussetzt, sich oder andere dabei anzustecken?

Der erste digital zertifizierte Test in Europa

Die Lösung wurde von den sechs Gründern der COTEON GmbH in Bad Schwartau in nur drei Monaten entwickelt: Mit ihrem covidtestONLINE ist seit dieser Woche nun der erste digitale Bürgertest auf dem europäischen Markt, bei dem die Testung durch geschultes Personal per Video überprüft und im Anschluss das Ergebnis zertifiziert wird. Für den Test benötigt man nur einen Internetzugang sowie ein Handy, einen Laptop oder einen Computer mit Kamera.

Den Menschen Lebensqualität zurück geben

"Wir wollen den Menschen durch die digitale Testung ein Stück Lebensqualität zurückgeben und gleichzeitig zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit ihres sozialen Umfeldes beitragen, denn digital ist sicherer", erklärt Timo Scharpenberg. "covidtestONLINE ist der schnelle, sichere und zertifizierte Test für ganz Deutschland für die Reise, die Arbeit, den Einkauf oder den notwendigen Friseurbesuch."

Drei Stufen zu mehr Freiheit in Sicherheit - mit vielen BfArM-Tests (Zertifikat only)

Mit drei einfachen Schritten kommt man mit dem covidtestONLINE zum persönlichen Testergebnis:

1. Test kaufen und den Termin angeben, zu dem man ein Zertifikat benötigt. Bei COTEON selbst kann man Nasenflügel-Tests von Hotgen kaufen, ab nächster Woche können dann auch andere BfArM-zugelassene Nasenflügel-Tests benutzt werden.

2. Anmelden auf covidtestonline.de; per WebID identifizieren und dann den Covid-Bürgertest mit Videobegleitung durchführen, der anschließend von geschultem Personal beurteilt und zertifiziert wird.

3. Zertifikat erhalten: Fällt der Test negativ aus, wird vom digitalen Testzentrum innerhalb von zwei Stunden das Zertifikat per Mail zugestellt, zum Ausdrucken oder Vorzeigen mit dem Handy. Das Zertifikat gibt es in 12 Sprachen. Bei einem positiven Testergebnis wird das Ergebnis automatisch an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt, wenn es das zuständige Gesundheitsamt so vorgibt. Zusätzlich erhält die Testperson ein Informationsblatt mit wichtigen Hinweisen und Handlungsempfehlungen.

Einkaufen, reisen, Modellregionen, Schulen und Arbeit

"Wir sehen uns als Partner für mehr Freiheit in Sicherheit und als Puzzlestück in einer Gesamtstrategie von Testen, Impfen und AHA-Regen. Durch unseren barrierefreien, orts- und zeitungebundenen, kontaktlosen Bürgertest wollen wir zu einer höheren Testakzeptanz in der Bevölkerung beitragen, um damit Cluster schneller zu entdecken und Infektionsketten zu durchbrechen", so Timo Scharpenberg, der Geschäftsführer der COTEON GmbH.

Für viele Modellregionen, Schulen und Mittelständler ist der Aufbau eigener Testkapazitäten ein Problem. Je nach Größe des Betriebes oder der Region ist es zeit-, personal- und kostenintensiv. Hier schafft der digitale Test die Möglichkeit für Schüler und Arbeitnehmer sich morgens selbst zu testen und ein zertifiziertes Ergebnis vorweisen zu können. In den Modellregionen werden dadurch Ärzte und Apotheken entlastet, die die Testanforderungen nicht bewältigen können

Vom TÜV Rheinland geprüft

COTEON verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO. Wir verschlüsseln die Daten und löschen sie kurzfristig wieder. Wir speichern die Daten in Europa und Dritte dürfen sie nicht für ihre eigenen Zwecke verwenden. Unser Produkt ist vom TÜV Rheinland geprüft.

Die COTEON GmbH hat durch den Firmenverbund mit care integral und Unizell in Bad Schwartau nicht nur über 35 Jahre Erfahrung bei Medizin-, Pflege- und Versorgungsprodukten, sondern hat 2020 in Lübeck und Bad Schwartau auch zwei Testzentren betrieben und mehr als 80 Millionen Schnelltests verkauft. Das Testzentrum in Bad Schwartau betreibt COTEON noch aktuell.

