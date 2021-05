Occlutech Holding AG

Neue Mitglieder in den Occlutech-Vorstand gewählt

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire)

Das Medizintechnikunternehmen Occlutech Holding AG, einer der weltweit führenden Anbieter von minimal-invasiven Geräten für strukturelle Herzerkrankungen, gibt die Wahl von vier neuen Mitgliedern in den Vorstand bekannt

Die Occlutech Holding AG ("Occlutech") gibt heute bekannt, dass Marianne Dicander Alexandersson, Mette-Marie Harild, Helena Levander und Michel Lussier zu Mitgliedern des Vorstands von Occlutech gewählt wurden. Marianne Dicander Alexandersson wird auf der Jahreshauptversammlung am 18. Juni 2021 zur Vorsitzenden des Vorstands von Occlutech ernannt.

"Wir freuen uns, Marianne, Mette-Marie, Helena und Michel im Vorstand von Occlutech begrüßen zu dürfen. Ihre kollektive Management- und Branchenerfahrung wird für Occlutech von größtem Wert sein, wenn wir unsere spannende Reise fortsetzen, um die Entwicklung von weltweit führenden Produkten voranzutreiben, den Umsatz zu steigern und geografisch weiter zu expandieren", sagte Sabine Bois, Chief Executive Officer von Occlutech.

Tor Peters und Urs Christen sind als Vorstandsmitglieder wiedergewählt worden.

Marianne Dicander Alexandersson als Vorsitzende nominiert und in den Vorstand gewählt

Marianne Dicander Alexandersson ist schwedische Staatsbürgerin und arbeitet im Vorstand. Derzeit ist sie Vorsitzende von Saminvest AB und Sahlgrenska Science Park AB sowie Vorstandsmitglied von Linc AB und Promore Pharma AB. Außerdem ist sie Mitglied des Beirats von TLV (Die zahnärztliche und pharmazeutische Versorgungsagentur).

Mette-Marie Harild in den Vorstand gewählt

Mette-Marie Harild ist Dänin und eine Veteranin der Medizinprodukteindustrie, die seit mehr als dreißig Jahren in der Pharma-/Medizinbranche tätig ist. Zuvor hatte sie Vertriebs- und Marketingpositionen bei Rhone Poulenc und Janssen Pharma inne. Außerdem war sie 13 Jahre lang als Regional Vice President Medtronic A/S in verschiedenen Regionen tätig.

Helena Levander in den Vorstand gewählt

Helena Levander ist schwedische Staatsbürgerin und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzsektor sowie in der Unternehmensführung und Vorstandsarbeit in Schweden und Norwegen. Sie ist Mitglied des Vorstands von Stendörren Fastigheter, Rejlers, Concordia Maritime, Lannebo Fonder und Factoringgruppen.

Michel Lussier in den Vorstand gewählt

Michel Lussier ist kanadischer Staatsbürger und erfahrener Serienunternehmer im Bereich Medizintechnik und Zelltherapie. Er ist Chairman von Celyad Oncology SA, iSTAR Medical SA und Gabi Smartcare SA. Zuvor war er 15 Jahre bei Medtronic Inc. und 10 Jahre bei Volcano Corp, wo er als Group President tätig war.

Informationen zu Occlutech

Occlutech ist ein führender Anbieter von minimal-invasiven Geräten für strukturelle Herzerkrankungen. Occlutech entwickelt, produziert und vermarktet strukturelle Herz- und interatriale Shunt-Produkte, um die Behandlung von Patienten zu verbessern. Occlutech verfügt über ein breites und bewährtes Portfolio mit mehr als 127.000 verkauften Produkten, die auf angeborene Defekte, Schlaganfallprävention und Herzinsuffizienz ausgerichtet sind. Occlutech vermarktet und verkauft seine strukturellen Herz- und interatrialen Shunt-Produkte an Krankenhäuser und Kliniken in über 80 Ländern über seine Direktvertriebsorganisation und sein internationales Netzwerk von Vertriebspartnern. Occlutech unterhält Produktions- und F&E-Einrichtungen in Jena (Deutschland) und Istanbul (Türkei) sowie ein globales Liefer- und Kundensupportzentrum in Helsingborg (Schweden).