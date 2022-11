Ara Partners

Kapitalbeteiligung von Ara Partners beschleunigt das Wachstum von CF Pathways

London (ots/PRNewswire)

CF Pathways gibt heute eine strategische Kapitalinvestition durch Ara Partners („Ara") bekannt. Ara ist ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat.

CF Pathways bietet Netto-Null-Lösungen und nachhaltige Energieversorgung für mehr als 5.000 Großkunden in ganz Europa und im Vereinigten Königreich, die sich auf dem Weg zur Energiewende befinden. Das Unternehmen, das aus CF Partners und Brook Green Supply besteht, erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 3 Milliarden GBP. Aufgrund der dringenden Anforderung an Unternehmen, ihr Energiepreisrisiko in einem dynamischen und volatilen Markt zu verwalten und zu mindern, steigt die Nachfrage nach den Dienstleistungen von CF Pathways.

Die Investition von Ara wird die strategischen Investitionsprioritäten von CF Pathways weiter vorantreiben, unter anderem auch die Entwicklung innovativer Software- und Datenfunktionen, die das Wachstum und den Wert des Produktangebots für die Energiewende beschleunigen werden. CF Pathways und Ara werden ihr Fachwissen bündeln, um eine schnellere und effizientere Energiewende herbeizuführen. Für CF Pathways stellt dies die erste in einer Reihe von geplanten wachstumsorientierten Partnerschaften dar.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist CF Partners ein führendes Unternehmen auf dem Umweltschutz- und Emissionsmarkt. Das Unternehmen entwirft, produziert und liefert umfassende Lösungen für das Risikomanagement in einer breiten Palette von Energie- und Nachhaltigkeitsmärkten für große, energieintensive Kunden.

Über Brook Green Supply liefert das Unternehmen Strom und Gas an Großkunden aus Industrie und Gewerbe. Zu den Kompetenzen des Unternehmens gehören die Verwaltung von Stromabnahmeverträgen für erneuerbare Energien, nachfrageseitige Maßnahmen, die Optimierung von Anlagen und spezielle Dienstleistungen für Ladenetze für Elektrofahrzeuge.

Jonathan Navon und Thomas Rassmuson, Mitbegründer von CF Pathways, erklären: „Wir freuen uns darauf, mit Ara zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft auszubauen und energieintensive Unternehmen auf der ganzen Welt beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Die Mitarbeiter von Ara verfügen über ein umfassendes Wissen zu den Herausforderungen der Dekarbonisierung in allen Industriebereichen weltweit. In Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen von Ara haben wir die einmalige Gelegenheit, den Energieverbrauchern in der Industrie greifbare, marktbasierte Lösungen anzubieten und die Energiewende zu beschleunigen."

Christopher Picotte, Partner im Dubliner Büro von Ara, kommentiert: „Als führender Innovator bei der Entwicklung und Bereitstellung von marktbasierten kohlenstoffarmen und Netto-Null-Lösungen ist CF Pathways optimal auf die Investitionsstrategie von Ara zur industriellen Dekarbonisierung abgestimmt. Wir sehen ein riesiges Potenzial für CF Pathways, einen ergänzenden Wert in unserem eigenen Unternehmensportfolio zu schaffen, während Ara CF Pathways die Möglichkeit gibt, seine Fähigkeiten zu erweitern, unter anderem die Fähigkeit, vermögens- und anlageorientierte Lösungen anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jonathan, Thomas und dem gesamten Unternehmen, und darauf, das weitere Wachstum von CF Pathways zu unterstützen."

CF Pathways wurde von Alexa Capital beraten.

Informationen zu CF Pathways CF Pathways ist ein preisgekrönter Anbieter von Risikomanagement und Lösungen für die Energie- und Umweltschutzmärkte. Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter in Niederlassungen in ganz Europa und im Vereinigten Königreich. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 2,5 Milliarden Emissionsgutschriften sowohl auf dem Markt für die Einhaltung von Vorschriften als auch auf dem Markt für freiwillige Verpflichtungen gehandelt, bietet Lösungen für das Risikomanagement auf den Strom-, Gas- und Ölmärkten an und verfügt derzeit über einen Vertragsbestand von rund 13 TWh an Energielieferungen. Das Unternehmen hat in allen Geschäftsbereichen ein erhebliches Wachstum verzeichnet und rechnet in absehbarer Zukunft mit einem zweistelligen Wachstumswert. Weitere Informationen finden Sie auf www.cf-pathways.com.

Informationen zu Ara Partners Ara Partners ist ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung konzentriert. Ara Partners investiert in die Branchen Industrie und Fertigung, Chemikalien und Materialien, Energieeffizienz, grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft, um Unternehmen mit erheblichen Auswirkungen auf die Dekarbonisierung zu schaffen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Houston, Boston und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com.

