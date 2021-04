Blueback Global

Blueback Global laut Financial Times eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Amerika 2021

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Blueback Global ist in die Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Amerika 2021 der Financial Times ("The Americas' Fastest Growing Companies 2021") aufgenommen worden. Diese renommierte Auszeichnung wird von der Financial Times und Statista Inc., dem weltweit führenden Statistikportal und Branchenranking-Anbieter, vergeben.

Auf die Financial Times-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Amerika kommen die Unternehmen, die am meisten zum Wirtschaftswachstum beitragen. 500 Unternehmen sind auf der Liste aufgeführt, die am 13. April 2021 online angekündigt wurde und derzeit auf der Website der Financial Times (FT) eingesehen werden kann. Von den Millionen an aktiven Unternehmen in Nord- und Südamerika wurden nur 500 Unternehmen in die Liste aufgenommen, und Blueback Global freut sich, eines der ersten Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Amerika 2021 der Financial Times zu sein.

"Wir fühlen uns geehrt, diese wichtige Anerkennung für unsere harte Arbeit und unser Durchhaltevermögen erhalten zu haben, und wir danken unserem Team, unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt für ihren Erfolg und ihre Zuverlässigkeit. Sie haben uns zu großem Erfolg verholfen! Diese Anerkennung macht die Bedeutung des internationalen Geschäfts und einer flexiblen Beschäftigung in diesen sich rasch wandelnden Zeiten deutlich. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik auch 2021 und darüber hinaus beizubehalten", erklärte der Gründer Arden Ng.

Blueback Global hat seinen Sitz in Kalifornien, USA, und betreibt Niederlassungen in Großbritannien, Hongkong, Japan, Singapur und Mexiko. Wir haben Arbeitsvermittlungsdienste auf allen Kontinenten - mit wenigen Ausnahmen aufgrund politischer Unruhen oder wirtschaftlicher Sanktionen - etabliert.

