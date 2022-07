GoodWe

GoodWe beweist sein Können bei einem 80-MW-PV-Projekt in Gansu, China

Dunhuang und Zhangye, China (ots/PRNewswire)

Da China seine Dekarbonisierungsagenda aktiv vorantreibt, um bis 2060 zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu werden, ist es besonders wichtig, die Innovation bei der Anwendung von grünen Technologien und Geschäftsmodellen zu fördern. Um dieser Vision gerecht zu werden, werden neue und innovative Solarprojekte für eine zuverlässige und saubere Energiequelle eingeführt. GoodWe, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern, hat ein 80-MW-PV-Projekt in der chinesischen Provinz Gansu maßgeblich unterstützt.

Einst war die Provinz Gansu ein wichtiger Knotenpunkt an der ursprünglichen Seidenstraße und stand seit der Antike im Zeichen des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ost und West. Durch Chinas neue „Belt and Road" Initiative erstrahlt die einstige „Perle" der Handelsroute wieder in neuem Glanz. Das jüngste PV-Projekt in den Städten Dunhuang und Zhangye in Gansu wird der Wiedergeburt dieser Region zweifellos zusätzliche Impulse verleihen, insbesondere im Hinblick auf den Umweltschutz und die wirtschaftliche Entwicklung.

Am Rande der riesigen Wüste Gobi gelegen, genießt die Stadt Dunhuang das ganze Jahr über viele Stunden starken Sonnenscheins, ist aber durch trockene Luft, hohe Temperaturen und viel Staub gekennzeichnetDiese rauen Umweltbedingungen stellen hohe Anforderungen an fortschrittliche und leistungsstarke Solartechnologien.Aufgrund der bewährten Spitzentechnologie und der zuverlässigen Leistung werden in diesem Projekt 356 Wechselrichter des Typs GoodWe GW225K-HT eingesetzt, die eine durchschnittliche jährliche Stromerzeugung von 186,84 Mio. kWh und eine erhebliche Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 142.800 Tonnen gewährleisten.

Als weltweit führender Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen hat GoodWe nie aufgehört, nach technologischen Innovationen zu suchen. Mit seinen kontinuierlichen Investitionen in Freiflächenanlagen und Großkraftwerke wird GoodWe von immer mehr Kunden anerkannt und kann definitiv eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der globalen Solarmärkte spielen und dazu beitragen, dass mehr Städte und Regionen die Vorteile der erneuerbaren, sauberen Energie nutzen.

Informationen zu GoodWe

GoodWe ist ein weltweit führender Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen und ist als Aktiengesellschaft an der Shanghaier Börse notiert (Aktiencode: 688390).

Mit einer kumulativen Lieferung von mehr als zwei Millionen Wechselrichtern und einer Installation von 35 GW in mehr als 100 Ländern und Regionen wurden GoodWe-Solarwechselrichter für private und gewerbliche Dächer, Industrie- und Freiflächenanlagen eingesetzt und reichen von 0,7 kW bis 250 kW. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte goodwe.com.

