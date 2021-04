CoinShares Group

CoinShares startet Litecoin Exchange Traded Product (ETP) und erweitert sein Produktangebot

St. Helier, Jersey (ots/PRNewswire)

Neues physisch besichertes ETP spiegelt wachsendes Investoreninteresse an digitalen Anlageprodukten wider

CoinShares (Nasdaq First North Growth Market: CS), Europas größtes Investmenthaus für digitale Assets, gab heute die Einführung eines neuen börsengehandelten Produkts, CoinShares Physical Litecoin (Ticker: LITE), bekannt, womit sich die Gesamtzahl der Anlageprodukte auf sieben erhöht. CoinShares hat auf seiner Plattform ein verwaltetes Vermögen von über 4 Mrd. US-Dollar, wovon etwa zwei Drittel in Bitcoin-Engagements und ein wachsender Anteil in Ethereum investiert sind.

LITE wird das dritte Produkt sein, das in diesem Jahr auf der institutionellen ETP-Plattform,CoinShares Physical, von CoinShares eingeführt wird. Jede Einheit von LITE ist bei der Einführung mit 0,20 Litecoins unterlegt und bietet Investoren ein passives Engagement in den nativen Vermögenswert des Litecoin-Netzwerks.

- Produktname: CoinShares Physical Litecoin - ISIN: GB00BLD4ZP54 - Ticker: LITE - Basiswährung: USD

LITE wird zunächst an der regulierten SIX Swiss Exchange gelistet und hat eine Basisgebühr von 1,50 % p.a.

Chief Revenue Officer Frank Spiteri kommentierte: "Während die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten in der traditionellen Investment-Community stetig steigt, beginnen wir, die ersten grünen Triebe der Nachfrage nach Investment-Engagements außerhalb der beiden dominierenden Netzwerke zu sehen. CoinShares ist führend bei der Schaffung neuartiger Möglichkeiten für Investoren, Zugang zum Ökosystem digitaler Assets zu erhalten, und LITE ist der nächste Schritt auf dem Weg, ein umfassenderes und diversifiziertes Angebot an ETPs auf den Markt zu bringen."

CoinShares hat eine signifikante Investorennachfrage nach Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte gesehen, die über Bitcoin hinausgehen. CoinShares' Weekly Fund Flows Report verfolgt die Veränderungen der Anlegerstimmung über Zu- und Abflüsse bei beliebten Anlageprodukten für digitale Assets und hat einen Anstieg der Zuflüsse in eine breitere Palette von digitalen Assets beobachtet, da neue Anlageprodukte auf den Markt kommen. CoinShares beabsichtigt, seine Plattform im kommenden Jahr um eine Reihe neuer Produkte zu erweitern, um diese wachsende Nachfrage von Investoren zu befriedigen.

Der Leiter der Produktabteilung Townsend Lansing kommentiert: "LITE folgt auf unsere Bitcoin- und Ethereum-Produkteinführungen im Jahr 2021 und wird von der gleichen robusten und transparenten, physisch besicherten Produktstruktur profitieren. Wir freuen uns, dass wir unsere neue Produktlinie um ein Engagement in einem so gut akzeptierten und weithin gehandelten Krypto-Asset erweitern können."

Die Anlageprodukte von CoinShares bieten ein Engagement in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und jetzt auch in Litecoin (LTC) und sind für berechtigte institutionelle und private Anleger in ganz Europa verfügbar. Die CoinShares Group ging am 11. März 2021 an die Börse und hat kürzlich ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die Sie hier einsehen können.

Informationen zur CoinShares Group

CoinShares ist Europas größtes Investmenthaus für digitale Vermögenswerte und verwaltet Milliarden von Vermögenswerten im Auftrag einer globalen Kundenbasis. Unsere Mission ist es, den Zugang zum Ökosystem der digitalen Assets zu erweitern, indem wir neue Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickeln, die Anlegern Vertrauen und Transparenz beim Zugang zu dieser neuen Anlageklasse bieten. CoinShares ist an der Nasdaq First North Growth Market unter dem Ticker CS öffentlich notiert.

Für weitere Informationen über CoinShares besuchen Sie: https://coinshares.com