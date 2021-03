Payconiq

Niederlande: Payconiq International ist neuer Technologiepartner von iDEAL 2.0

Luxemburg (ots/PRNewswire)

- Im Dezember 2020 kündigte Currence iDEAL das Upgrade iDEAL 2.0 mit neuer Infrastruktur und neuen Mehrwertdiensten an.

- Payconiq wird als technischer Dienstleister von iDEAL fungieren, die zugrundeliegende Technologie modernisieren und neue Dienste entwickeln.

- Das neue iDEAL 2.0-Upgrade geht Anfang 2022 online und wird Verbrauchern, Zahlungsdienstleistern und Händlern zahlreiche Vorteile bieten.

Die Online-Zahlungsmethode iDEAL modernisiert ihren Zahlungsservice. Currence, der Markeninhaber von iDEAL, arbeitet mit Payconiq International zusammen, um eine große Upgrade-Version des beliebtesten Online-Zahlungssystems der Niederlande zu liefern. iDEAL ist aktuell für mehr als 900 Millionen Transaktionen pro Jahr verantwortlich.

Die neue Lösung basiert auf der hochmodernen Zahlungsplattform von Payconiq International und optimiert den Zahlungsfluss für eine nahtlose Benutzererfahrung (UX) und eine reibungslosere Händlerintegration. Die Zusammenarbeit wird es iDEAL ermöglichen, die innovativen Dienstleistungen von Payconiq zu übernehmen und einzuführen, beispielsweise durch die Kopplung von Zahlungen an digitale Treueprogramme.

Darüber hinaus wird Payconiq International den iDEAL-Zahlungsverkehr in den Niederlanden abwickeln und eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitstellen, die es Händlern, Banken und anderen Dienstleistern ermöglicht, sich über einen gemeinsamen Zugangspunkt mit der neuen iDEAL-Plattform zu verbinden.

Mit dieser Partnerschaft werden Currence iDEAL und Payconiq International die Zukunft des Online- und mobilen Zahlungsverkehrs in den Niederlanden gestalten.

Reibungslose Zahlungen für iDEAL-Händler und -Verbraucher

Emittenten, Erwerber, Zahlungsdienstleister, Händler und Verbraucher profitieren von der neuen technischen Infrastruktur iDEAL 2.0, die ihnen eine schnellere und einfachere Anbindung an iDEAL ermöglicht. Mit einem neuen UX-Design und neuen Funktionen für Mehrwertdienste von Payconiq International zielt Currence iDEAL darauf ab, das Kaufumwandlungsverhältnis zu verbessern.

"Die Partnerschaft zwischen Currence iDEAL und Payconiq International wird es den Verbrauchern ermöglichen, ihre Zahlungen mit iDEAL noch bequemer abzuwickeln. Die vom Kunden gewünschte Bank wird automatisch ausgewählt und alle vom Kunden autorisierten Daten werden automatisch an einen Webshop weitergeleitet, um eine reibungslose Transaktion zu gewährleisten", erklärt Daniel van Delft, CEO von Currence.

Zuverlässige und effiziente Technologie

Payconiq International - eine vertrauenswürdige, länderübergreifende Zahlungs- und Verarbeitungsplattform in den Benelux-Staaten - ist bereit, ihre Entwicklung auf eine neue Ebene zu bringen. Das Unternehmen strebt an, führender Technologieanbieter in Europa zu werden, und die Partnerschaft mit iDEAL ist ein wesentlicher Beitrag zu diesem Ziel.

Payconiq bietet mit seiner neuen Infrastruktur für iDEAL 2.0 ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Basierend auf den von Payconiq International entwickelten Funktionen können Currence iDEAL und verbundene Zahlungsdienstleister neue Mehrwertdienste wie beispielsweise schnelle Checkout-Dienste entwickeln.

"Wir freuen uns, mit Currence iDEAL als Technologieanbieter zusammenzuarbeiten. iDEAL ist die beliebteste Online- und Mobile-Zahlungsmethode in den Niederlanden und wir freuen uns, durch die Implementierung unserer innovativen Dienstleistungen zu einem noch schnelleren, einfacheren und intelligenteren iDEAL-Zahlungserlebnis für Händler und Verbraucher beizutragen. Wir haben unsere skalierbare Zahlungsplattform weiter verbessert, um erhebliche Mengen effizient und zuverlässig zu verarbeiten. Wir freuen uns darauf, weitere internationale Partner dazu zu gewinnen", erklärte Guido Vermeent, CEO von Payconiq International.

Das Upgrade von iDEAL 2.0 wird voraussichtlich Anfang 2022 live gehen und alle Beteiligten der Wertschöpfungskette werden zahlreichen Wettbewerbsvorteilen profitieren. Laut Schätzungen wird Payconiq International langfristig über eine Milliarde iDEAL-Zahlungen pro Jahr abwickeln.

Gemeinsam werden Currence iDEAL und Payconiq International die äußerst wettbewerbsfähigen iDEAL-Zahlungsströme für niederländische Händler und Verbraucher sichern, ausbauen und verbessern.

Informationen zu Currence

Currence ist Eigentümer der niederländischen Produkte für Sammelzahlung und digitale Identität iDEAL, iDIN, eMandates und Acceptgiro. Currence zielt darauf ab, den Wettbewerb zu erleichtern und die Transparenz in den kollektiven Zahlungssystemen in den Niederlanden zu erhöhen, während gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Qualität, Effizienz und Sicherheit für seine Produkte beibehalten werden. Currence ist eine autonome Organisation mit Führungsstruktur, die ihre Unabhängigkeit gewährleistet. Currence wurde 2005 mit der Unterstützung von acht niederländischen Banken gegründet. Dies wurde teilweise durch die Empfehlungen der Wellink-Kommission aus dem Jahr 2002 angeregt, um mehr Transparenz und Wettbewerb bei den Zahlungen zu fördern. Mit der Gründung von Currence wurde ein neues Marktmodell für niederländische Zahlungen geschaffen, bei dem Produkteigentum und Regulierung von der Transaktionsverarbeitung getrennt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.Currence.nl und www.iDEAL.nl

Informationen zu Payconiq

Payconiq International ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für mobile Zahlungen und Zahlungsabwicklung, das in Luxemburg, den Niederlanden und Belgien über die Bancontact Payconiq Company tätig ist. Payconiq International arbeitet eng mit großen Privatkundenbanken, Zahlungsdienstleistern, Zahlungssystemen und Händlern zusammen und bietet ihnen eine verlässliche Plattform für Zahlungsaufträge und -verarbeitung. Payconiq International ist das erste europäische Zahlungsunternehmen, das länderübergreifende Zahlungslösungen anbietet, mit denen Verbraucher Rechnungen online, im Geschäft und bei anderen Personen mit dem Smartphone bezahlen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.payconiq.com

Payconiq International Currence Andreea Munteanu Berend Jan Beugel Leitender Kommunikationsbeauftragter Pressestelle andreea.munteanu@payconiq.com pers@currence.nl 00352.661.251.908 https://payconiq.lu/ www.iDEAL.nl (http://www.ideal.nl/)