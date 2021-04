Cato Networks

KDDI arbeitet mit Cato Networks zusammen, um weltweit Cloud-native SASE Services zu erbringen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Die Vereinbarung zeigt, wie CSPs SASE nutzen können, um die Anforderungen digitaler Unternehmen für einen umfassenden sicheren Zugriff zu erfüllen.

Cato Networks, der Anbieter der weltweit ersten SASE-Plattform, gab heute eine Partnerschaft mit KDDI Corp. bekannt, um Cato SASE-Dienste in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum zu liefern. Die Vereinbarung zeigt, wie Kommunikationsdienstleister (CSPs) wie KDDI die aus der Cloud bereitgestellte SASE Plattform nutzen können, um die Unternehmensanforderungen für umfassende Sicherheit und optimierten Zugriff aus Filialen, Niederlassungen, unterwegs und dem Büro auf jede Anwendung schnell zu erfüllen.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit KDDI und helfen IT-Führungskräften überall, von der Leistungsfähigkeit von SASE zu profitieren", sagt Shlomo Kramer, CEO und Mitbegründer von Cato Networks. "Mit der Cato Cloud SASE-Plattform können CSPs ihren Kunden einen weltweit gesicherten Zugriff auf Unternehmensressourcen bieten, ohne Kompromisse bei Leistung, Sichtbarkeit oder Kontrolle einzugehen."

"KDDI ist sehr glücklich über diese Partnerschaft mit Cato und freut sich, Unternehmenskunden sichere Netzwerkfunktionen zur Verfügung stellen zu können", sagt Toru Maruta, Executive Officer und Leiter Produktmanagement im Bereich Lösungsgeschäft von KDDI.

KDDI nutzt Cato SASE-Plattform, um digitale Anforderungen zu erfüllen

Da Unternehmen Daten in die Cloud verschieben und Benutzer von überall arbeiten, müssen CSPs IT- und Sicherheitsverantwortlichen umfassende Lösungen für sicheren Zugriff bieten, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

"Unsere Kunden suchen nach einer Lösung, die es ihren Mitarbeitern ermöglicht, 'von zu Hause aus zu arbeiten', aber sie haben große Bedenken hinsichtlich der Sicherheit solcher Lösungen", sagte Maruta.

Die globale SASE-Plattform von Cato erfüllt diesen Bedarf an CSPs, die den Zugriff und die Netzwerksicherheit zu einem globalen, Cloud-nativen Dienst zusammenführen. Mit einer vollumfänglichen, konvergenten Lösung können CSPs Unternehmenskunden eine sichere Zugriffslösung anbieten, ohne den betrieblichen Overhead der Integration und Verwaltung mehrerer Appliances und Virtual Network Functions (VNFs) von Drittanbietern.

Die konvergente, von der Cloud bereitgestellte Plattform von Cato bietet CSPs ein globales privates Netzwerk mit mehr als 65 Präsenzknoten (PoPs), sodass sie schnell auf den Markt kommen können mit:

- Allgegenwärtiger Sicherheit, bei der Benutzer und Ressourcen überall durch eine durchgängig verwaltete Suite von Netzwerksicherheitsfunktionen auf Unternehmens- und agiler Netzwerkqualität geschützt werden, einschließlich eines NGFW, Secure Web Gateway, Advanced Threat Prevention und eines Managed Threat Detection and Response (MDR)-Dienstes. - Persistente sichere Fernzugriffskopplung SDP/ZTNA mit den restlichen Cato-Sicherheits- und Netzwerkoptimierungen - Optimierter Cloud-Zugriff auf Ressourcen in Azure, AWS und anderen Cloud-Anbietern, ohne zusätzliche Software oder Hardware zu benötigen. - Optimierter SaaS-Zugriff durch Routing des Datenverkehrs über Cato zum Eintrittspunkt der SaaS-Anwendung.

Alle werden über eine einzige Konsole verwaltet, die über eine einzige globale API erweiterbar ist und bei Bedarf über die Zero-Touch-Bereitstellung verfügbar ist.

"Das Schöne an Cato Cloud ist, dass es nicht nur Konnektivität bietet, sondern auch die Sicherheitsfunktionen bietet, die Unternehmenskunden fordern. Die Vision von Cato Cloud ist genau das - Netzwerk und Sicherheit in einem Paket zu bieten" so Maruta.

Über Cato Networks

Cato ist die weltweit erste SASE-Plattform, die SD-WAN, Netzwerksicherheit und Zero Trust Network Access (ZTNA) zu einem globalen, Cloud-nativen Dienst zusammenführt. Cato optimiert und sichert den Anwendungszugriff für alle Benutzer und Standorte. Mit Cato Cloud migrieren Kunden einfach von MPLS zu SD-WAN, optimieren die Konnektivität zu lokalen und Cloud-Anwendungen, ermöglichen überall einen sicheren Zweigstellen-Internetzugang, integrieren Cloud-Rechenzentren nahtlos in das Netzwerk und verbinden mobile Benutzer mit Cato SDP-Client- und clientlosen Zugriffsoptionen. Mit Cato sind das Netzwerk und Ihr Unternehmen bereit für alles, was als nächstes kommt.

Über KDDI

KDDI ist ein Telekommunikationsdienstleister in Japan, der sowohl Mobilfunk- als auch Festnetzkommunikation anbietet. Mit seiner gut etablierten Basis von über 58 Millionen Kunden und durch mobile Dienste und Shops, die Marke "au" anbietet, erweitert KDDI seine Dienstleistungen auf das "Life Design"-Geschäft, das E-Commerce, Fintech, landesweite Stromversorgungsdienste, Unterhaltung und Bildung umfasst. Mit einer 60-jährigen Geschichte konzentriert sich KDDI nun auf die Schaffung intelligenter Infrastrukturen durch IoT-Technologien und offene Innovationen mit Partnern und Start-up-Unternehmen in verschiedenen Branchen. KDDI beschleunigt das globale Wachstum seines Telekommunikations-Konsumgeschäfts mit Niederlassungen in Myanmar und der Mongolei sowie im globalen IKT-Geschäft mit der Marke "TELEHOUSE". KDDI (TYO:9433) ist an der Tokioter Börse notiert. http://www.kddi.com/english/