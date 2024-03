Globe Telecom

Globe erhält drei Jahre in Folge die CDP-Bewertung "B

Manila, Philippinen, 5. März 2024 (ots/PRNewswire)

Globe, eine führende Plattform für digitale Lösungen auf den Philippinen, bekräftigt sein Engagement für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit und hat seinen CDP-Wert (ehemals Carbon Disclosure Project) im dritten Jahr in Folge auf "B" gehalten, den höchsten Wert unter den philippinischen Telekommunikationsunternehmen im Jahr 2023.

Die CDP, eine renommierte gemeinnützige Organisation, betreibt ein globales Offenlegungssystem für das Management von Umweltauswirkungen, das als Goldstandard der Umweltberichterstattung anerkannt ist. Sie bietet den umfassendsten Datensatz über die Maßnahmen von Unternehmen und Städten zum Management und zur Minderung von Umweltrisiken.

Mit seinem B-Score für 2023 ist Globe in das CDP-Management-Band aufgestiegen, eine Auszeichnung, die nur erreicht werden kann, wenn ein bestimmter Prozentsatz der verfügbaren Awareness-Punkte überschritten wird. Dazu gehört der Nachweis einer umfassenden Bewertung von Umweltfragen und eines grundlegenden Bewusstseins dafür, wie diese Fragen mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zusammenhängen.

„Wir sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die wir bei der Abschwächung des Klimawandels spielen, und wir sind bestrebt, unsere Klimaschutzmaßnahmen so zu gestalten, dass sie sowohl wirksam als auch nachhaltig sind. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, unsere Nachhaltigkeitsagenda weiter voranzutreiben und positive Veränderungen innerhalb unserer Branche und darüber hinaus voranzutreiben", sagte Yoly Crisanto, Leiter für Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation bei der Globe Group.

Globe hat seine Klimaprogramme durch mehrere innovative Strategien operationalisiert. Bislang hat das Unternehmen 27 Standorte auf erneuerbare Energien umgestellt und prüft alternative Energielösungen wie Solar-Hybridaggregate und Solarzellen vor Ort, insbesondere für Standorte mit hohem Energieverbrauch.

Darüber hinaus hat Globe über 9.000 umweltfreundliche Netzlösungen implementiert, darunter saubere Brennstofftechnologien, energieeffiziente Kühlsysteme und Batterielösungen, die den Wechsel zu erneuerbaren Energien unterstützen. Außerdem hinaus werden intelligente Überwachungssysteme eingesetzt, um den Energieverbrauch und die Wartungsarbeiten zu optimieren und die Effizienz und Nachhaltigkeit der Netzinfrastruktur zu erhöhen.

Zusätzlich zu den betrieblichen Strategien bezieht Globe auch seine Lieferkette in seine Nachhaltigkeitsstrategie ein. Der Ethikkodex für Lieferanten und die Nachhaltigkeitskriterien des Unternehmens für die Lieferantenbewertung stellen sicher, dass die Lieferanten die Nachhaltigkeitsstandards von Globe einhalten.

Ebenso vermittelt die Sustainability Academy for the Supply Chain den Zulieferern von Globe die wesentlichen Grundsätze und Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), um sicherzustellen, dass diese Werte in ihre Geschäftsstrategien eingebettet werden.

Die fortgesetzte Anerkennung von Globe durch die CDP unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens in Bezug auf Umwelttransparenz und -maßnahmen innerhalb des Telekommunikationssektors des Landes. Diese Errungenschaften dienen als Modell dafür, wie Unternehmen den Umweltschutz effektiv in ihre Geschäftstätigkeit integrieren und zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Wirtschaft beitragen können.

Mehr über Globe erfahren Sie unter www.globe.com.ph.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/globe-erhalt-drei-jahre-in-folge-die-cdp-bewertung-b-302078853.html