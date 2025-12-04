POLYPOINT AG

POLYPOINT s'associe à Main Capital Partners - un partenaire solide pour une évolution stratégique axée sur le SaaS, l'innovation de solutions et le service client

Berne-Gümligen (ots)

POLYPOINT SA, fournisseur établi de solutions logicielles pour le Workforce Management et la planification des ressources dans les organisations de santé, accueille Main Capital Partners en tant que nouvel investisseur majoritaire.

Grâce à la participation de Main Capital Partners, les solutions intelligentes basées sur le cloud ainsi que la qualité de service sont encore développées de manière ciblée sur l'ensemble du portefeuille de solutions.

Aujourd'hui, POLYPOINT soutient plus de 1000 clients dans la planification efficace et participative du personnel et des ressources - des hôpitaux de soins aigus aux établissements de soins de longue durée en passant par les cliniques de réhabilitation et psychiatriques. En Suisse et en Allemagne, des cliniques universitaires et des groupes hospitaliers de premier plan font notamment confiance aux solutions de POLYPOINT.

Qu'est-ce que cela signifie pour la clientèle?

Pour les clientes et clients existants, la collaboration avec POLYPOINT dans les affaires courantes reste inchangée: les solutions, les contrats et les interlocuteurs restent les mêmes, les projets en cours se poursuivront comme prévu. Dans le même temps, POLYPOINT se tourne encore davantage vers l'avenir afin de soulager davantage les organisations de santé dans les années à venir.

Avec Main Capital Partners comme investisseur majoritaire, POLYPOINT accélère la transformation SaaS et augmente la vitesse d'innovation sur l'ensemble de ses solutions. Sont notamment prévus: le développement continu de fonctionnalités basées sur l'IA - par exemple pour la planification automatisée des services ou l'aide intelligente à la décision - ainsi que l'évolution permanente des solutions existantes pour alléger la charge des équipes soignantes, des équipes médicales et des services administratifs.

"Le partenariat avec Main Capital Partners accélère notre transformation SaaS et renforce notre pipeline d'innovation", déclare Iris Kornacker, CEO de POLYPOINT. "Nous améliorons ainsi la qualité et l'évolutivité de nos solutions et proposons à notre clientèle une offre de services encore plus performante."

Prises de position de l'ancien et du nouveau conseil d'administration

Pour Jürg Schwarzenbach, ancien président du conseil d'administration et entrepreneur, cette décision est une étape logique: "Grâce à sa longue expérience dans le domaine des logiciels, Main Capital Partners est le partenaire idéal pour poursuivre le développement ciblé des solutions éprouvées et intelligentes de POLYPOINT. Je suis convaincu que ce partenariat renforcera l'entreprise sur le plan stratégique et donnera une impulsion décisive à sa prochaine phase de développement."

Dorian Berndt, le nouveau président du conseil d'administration de POLYPOINT, ajoute: "Nous nous réjouissons d'accompagner POLYPOINT sur son chemin vers un rôle de premier plan en tant que fournisseur SaaS dans le secteur de la santé. L'entreprise jouit d'une position forte sur le marché, de relations clients de longue date et d'un potentiel d'innovation évident dans les hôpitaux, les cliniques de réhabilitation et psychiatriques ainsi que les établissements de soins de longue durée. Ensemble, nous souhaitons accélérer le développement technologique et renforcer durablement POLYPOINT sur ses marchés principaux."

Engagement en faveur du système de santé

Avec ce nouveau partenariat, POLYPOINT réaffirme son engagement à long terme en faveur du secteur de la santé - des soins aigus aux soins de longue durée en passant par la réhabilitation et la psychiatrie. L'objectif reste de fournir des solutions logicielles intelligentes qui allègent la charge du personnel de santé, simplifient les processus et améliorent la qualité des soins.

À propos de Main Capital Partners

Main Capital Partners est un investisseur majeur dans le secteur des logiciels, gérant des fonds de capital-investissement pour un total d'environ 6,5 milliards d'euros dans les pays du Benelux, la région DACH, la France, la Scandinavie et les États-Unis. Main dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et le renforcement d'entreprises logicielles. En tant que partenaire stratégique, Main collabore étroitement avec les équipes de direction de son portefeuille afin de favoriser une croissance rentable et de créer des groupes logiciels plus importants et performants. L'entreprise emploie 90 personnes dans ses filiales à La Haye, Düsseldorf, Stockholm, Anvers, Paris et une filiale affiliée à Boston. Main gère un portefeuille actif de plus de 50 entreprises logicielles, représentant plus de 12 000 collaborateurs.

À propos de POLYPOINT

Fondée en 1986 et basée à Berne-Gümligen, POLYPOINT SA est un fournisseur leader de solutions logicielles pour la gestion intelligente du personnel et la planification des ressources dans le secteur de la santé. Les solutions aident les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réhabilitation, les psychiatres et les établissements de soins de longue durée à planifier et à gérer efficacement le personnel et les ressources. Avec une centaine de collaborateurs, POLYPOINT accompagne plus de 1000 institutions en Suisse, en Allemagne, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Belgique.

