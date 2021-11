PSI Services LLC

PSI Talent Management erwirbt Propel International

Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Propel stärkt die internationale Präsenz von PSI und bietet den Kunden wichtige Führungsqualitäten, erweiterte Fähigkeiten und Fachwissen

Heute gab PSI Talent Management die Übernahme von Propel International, einem preisgekrönten globalen Beratungsunternehmen für Talentbewertung und -entwicklung, bekannt. Mit der Aufnahme des Propel-Teams verfügt PSI über fundiertes Know-how im Bereich der Talentbewertung und -entwicklung und erweitert seine internationale Präsenz.

Propel International wurde 2010 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet und setzt sich aus Experten für Talentmanagement, Datenwissenschaftlern und Arbeitspsychologen zusammen. Im Einklang mit den Zielen von PSI, Organisationen und Einzelpersonen bei der Entfaltung ihres Potenzials zu helfen, konzentriert sich Propel auf die Bereitstellung von erstklassigen Talentbewertungs- und -entwicklungsdienstleistungen, die es Unternehmen und ihren Mitarbeitern ermöglichen, in der Gegenwart Leistung zu erbringen und für die Zukunft zu bauen.

PSI hat in den letzten drei Jahren im Nahen Osten ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Durch die Übernahme von Propel verdoppelt PSI seine bestehenden Teams im Nahen Osten, sichert seine Präsenz in Neuseeland und erweitert seine Fähigkeiten und sein Know-how für bestehende und neue Kunden von PSI und Propel.

"In der heutigen Zeit, in der es für Unternehmen immer wichtiger wird, Mitarbeiter zu rekrutieren, zu gewinnen, zu halten und weiterzuentwickeln, ist PSI gut positioniert, um Lösungen anzubieten, die zu Ergebnissen führen", sagte Peter Celeste, President of Global Talent Management. "Der Beitritt von Propel zu uns stärkt dieses Angebot international und speziell für den Markt im Nahen Osten."

"Propel wurde mit dem klaren Ziel und der Vision gegründet, die hochwertigste Talentbewertungs- und Entwicklungsberatung der Welt zu werden. Wir freuen uns, diese Reise mit PSI fortzusetzen", sagte Amir Morshed, Mitbegründer und Geschäftsführer von Propel. "Mit diesem Schritt entsteht eines der größten Teams von Wirtschaftspsychologen und Technologieentwicklern in der Region, während wir weiterhin eine große Auswahl an psychometrischen Tools über innovative Talentportale anbieten."

Informationen zu PSI Talent Management

Wir sind die Experten für Talente. Wir sind Psychologen, Datenwissenschaftler und Personalberater, die weltweit Talente prüfen, auswählen, entwickeln und einstellen. Mit Psychologie als Grundlage und Technologie als Mittel ermöglichen wir es Ihnen, datengesteuerte Personal-Entscheidungen zu treffen.

Informationen zu Propel

Propel International ist ein preisgekröntes, weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Talentbewertung und -entwicklung. Es wurde 2010 von den Wirtschaftspsychologen Martin Adams und Amir Morshed mit dem Ziel gegründet, weltweit für seine Partnerschaft mit Kunden, seine Expertise in der Wissenschaft der Auswahl, seine Leidenschaft für die Entwicklung von Potenzialen und seine bahnbrechenden technologiegestützten Lösungen für das Talentmanagement bekannt zu werden.