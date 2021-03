ASM Global

ASM Global ernennt Ron Bension zum Präsidenten und Chief Executive Officer

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Bension bringt eine beachtliche Erfolgsbilanz bei Live-Events mit

ASM Global ("ASM") gab heute bekannt, dass Ron Bension in die Position des Präsidenten und Chief Executive Officer berufen wurde und seine neue Rolle sofort übernehmen wird.

"Wir sind begeistert, dass Ron dem ASM Global Team beigetreten ist. Er ist genau der Typ von Führungskraft, den wir für die Leitung unserer Unternehmen suchen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Unternehmen, die hervorragende Erlebnisse für Kunden und Besucher schaffen, wird eine enorme Bereicherung für das Unternehmen sein. Darüber hinaus sind sein nachgewiesenes strategisches Denken und seine Umsetzungsfähigkeiten eine perfekte Ergänzung für die nächste Phase des Wachstums von ASM, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen", sagte Kosty Gilis, Managing Director bei Onex und Vorstandsmitglied von ASM.

"Wir bewundern Rons lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei einer Reihe von hoch angesehenen Unternehmen in der Live-Event- und Freizeitbranche und sind zuversichtlich, dass er auf den unter Bob Newman erzielten Fortschritten aufbauen kann. ASM ist auf Erfolgskurs und wir bei AEG sind so engagiert und optimistisch wie eh und je, was die Zukunft des Unternehmens und der Branche angeht", so Dan Beckerman, CEO von AEG und ASM-Vorstandsmitglied.

Herr Bension bringt über vier Jahrzehnte Erfahrung bei ASM ein, darunter zuletzt eine lange Tätigkeit bei Live Nation als Präsident von House of Blues Entertainment. Davor war er als Präsident und CEO in verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmen tätig, unter anderem bei Tickets.com, GameWorks, MCA Recreation Group und Universal Studios Hollywood.

"Ich freue mich, bei ASM Global einzusteigen. Das Unternehmen kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte und führende Fähigkeiten zurückblicken. Ich freue mich darauf, eng mit dem engagierten Team von ASM Global zusammenzuarbeiten, um das Geschäft weiter auszubauen und auf den tiefen Beziehungen des Unternehmens zu seinen unglaublichen, erstklassigen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen", sagte Herr Bension.

Informationen zu ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Venue Services und Live-Erlebnissen. Das elitäre Veranstaltungsnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente mit einem Portfolio von mehr als 325 der prestigeträchtigsten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Künste. Von Aberdeen bis Anchorage und von Sydney bis Stockholm verbinden seine Veranstaltungsorte Menschen durch die einzigartige Kraft von Live-Erlebnissen.

Das vielfältige Kundenportfolio von ASM Global profitiert von den umfangreichen Ressourcen des Unternehmens und seiner beispiellosen Erfahrung, Expertise und kreativen Problemlösung. Jeden Tag liefern die 61.000 engagierten Mitarbeiter des Unternehmens auf der ganzen Welt lokal zugeschnittene Lösungen und modernste Technologien, um maximale Ergebnisse für die Betreiber von Veranstaltungsorten und erstaunliche Erlebnisse für die Gäste zu erzielen. Durch die konsequente Suche nach neuen Wegen, um die Räume und Orte, die Menschen zusammenbringen, zu gestalten, zu innovieren und zu stärken, erhebt ASM Global den menschlichen Geist und liefert gleichzeitig den höchsten Wert für alle Beteiligten. ASM Global wurde 2019 durch den Zusammenschluss von AEG Facilities, der Venue-Management-Tochtergesellschaft der Anschutz Entertainment Group, Inc. und SMG, einem Onex-Portfoliounternehmen, gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asmglobal.com.

Informationen zu AEG

AEG hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist das weltweit führende Sport- und Live-Entertainment-Unternehmen. Das Unternehmen ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Facilities, das durch seine Zugehörigkeit zu ASM Global mehr als 300 herausragende Arenen, Stadien, Kongresszentren und Veranstaltungsorte für darstellende Künste auf der ganzen Welt besitzt, verwaltet oder berät; Musik durch AEG Presents, das sich allen Aspekten zeitgenössischer Live-Musikdarbietungen widmet, einschließlich der Produktion und Förderung globaler und regionaler Konzerttourneen, Musik- und Spezialveranstaltungen und weltbekannter Festivals wie dem Coachella Valley Music and Arts Festival; Immobilien, die Veranstaltungsorte von Weltklasse sowie große Sport- und Unterhaltungsviertel wie das STAPLES Center und L.A. LIVE, Mercedes Platz in Berlin und The O2 in London; Sport, als weltgrößter Betreiber von hochkarätigen Sportevents und Sport-Franchises wie den LA Kings, LA Galaxy und den Eisbären Berlin; und Global Partnerships, das den weltweiten Verkauf und die Betreuung von Sponsoring einschließlich Namensrechten, Premium-Sitzplätzen und anderen strategischen Partnerschaften überwacht. Durch sein weltweites Netzwerk von Veranstaltungsorten, sein Portfolio an starken Sport- und Musikmarken und seine integrierten Entertainment-Distrikte unterhält AEG jährlich mehr als 160 Millionen Gäste. Weitere Informationen über AEG finden Sie unter: www.aegworldwide.com.

Informationen zu Onex

Onex wurde 1984 gegründet und verwaltet und investiert Kapital im Auftrag seiner Aktionäre, institutionellen Investoren und vermögenden Kunden aus aller Welt. Onex' Plattformen umfassen: Onex Partners, Private-Equity-Fonds, die sich auf mittelgroße bis große Unternehmen in Nordamerika und Westeuropa konzentrieren; ONCAP, Private-Equity-Fonds, die sich auf den mittleren Markt und kleinere Gelegenheiten in Nordamerika konzentrieren; Onex Credit, das hauptsächlich Non-Investment-Grade-Kredite durch handelbare, private und opportunistische Kreditstrategien verwaltet; und die aktiv verwalteten öffentlichen Aktien- und Kreditfonds von Gluskin Sheff.

Insgesamt beläuft sich das von Onex verwaltete Vermögen heute auf ca. 44 Milliarden US Dollar, wovon ca. 6,8 Milliarden US Dollar auf das von Onex investierte Kapital entfallen.

Mit Niederlassungen in Toronto, New York, New Jersey, Boston und London sind Onex und seine erfahrenen Managementteams gemeinsam die größten Investoren über die Plattformen von Onex.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1456776/Ron_Bension_Pic.jpg