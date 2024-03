Verbund kompostierbare Produkte e.V.

Bioabfall richtig trennen: Kompostierbare Bioabfall-Beutel machen es leicht

Berlin (ots)

Zum heutigen Tag der Mülltrennung betont der Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Verbund), wie wichtig die Getrenntsammlung von Bioabfällen ist, um wertvolle Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Unabdingbar hierfür ist die bundesweit flächendeckende Verfügbarkeit der Biotonne. Zertifiziert industriell kompostierbare Bioabfall-Beutel helfen dabei, mehr Küchenabfälle sauber und getrennt in der Biotonne zu entsorgen.

"Noch immer landet in Deutschland ein Drittel des Bioabfalls in den Restmülltonnen und wird schlichtweg verbrannt", sagt Katrin Schwede, Geschäftsführerin des Verbund. Obwohl seit Beginn dieses Jahres in der gesamten EU verpflichtend, sind zahlreiche Haushalte in Deutschland noch immer nicht an die Biotonne oder vergleichbare Systeme angeschlossen."Hierdurch gehen jährlich rund 4 Millionen Tonnen an natürlichen Ressourcen für die ökologischste Verwertung zu Kompost oder Biogas verloren. Die Nachfrage nach Kompost übersteigt inzwischen das Angebot, nicht nur als Dünger und Bodenverbesserer für die Landwirtschaft, sondern auch als Torfersatz in Substraten. Es muss daher unser Ziel sein, mehr Biogut sauber und getrennt über die Biotonne einzusammeln", so Schwede.

Kompostierbare Bioabfall-Beutel sind nachweislich ein effektives Hilfsmittel, um die Bereitschaft der Haushalte zur korrekten Trennung und Sammlung von küchenstämmigem Bioabfall deutlich zu erhöhen, denn sie sind einfach handhabbar, sauber, hygienisch, wasserdicht und vermindern unangenehme Gerüche. Gleichzeitig tragen die Bioabfall-Beutel dazu bei, die Quote an Fehlwürfen und Fremdstoffen, v.a. herkömmlichen, nicht-kompostierbaren Kunststoffen im Bioabfall signifikant zu reduzieren. 1, 2

Die zulässigen, zertifiziert industriell kompostierbaren Bioabfall-Beutel haben ein einheitliches, gesetzlich vorgeschriebenes Design und sind damit leicht von herkömmlichen, nicht-abbaubaren Kunststofftüten zu unterscheiden. Damit sich VerbraucherInnen und Abfallwirtschaftsbetriebe sicher sein können, dass die Beutel in den Bioabfallverwertungsanlagen auch tatsächlich abbauen, durchlaufen sie einen strengen Prüf- und Zertifizierungsprozess: "Nur, wenn die Bioabfall-Beutel garantiert unbedenklich sind, werden die entsprechenden Zertifikate vergeben", sagt Dr. Oliver Ehlert vom TÜV Rheinland. Ebenfalls wird der vollständige Abbau innerhalb der üblichen Behandlungszeiten industrieller Kompostierungsanlagen in Deutschland geprüft - im Einklang mit den Vorgaben der Bioabfallverordnung muss dieser innerhalb von maximal 6 Wochen vollständig erfolgen, was durch das gesetzlich vorgeschriebene Zusatzzertifikat "DINplusBioabfall-Beutel" der DIN CERTCO GmbH bestätigt wird. Somit zersetzen sich diese Beutel deutlich schneller als in der europäischen Norm DIN EN 13432 für kompostierbare Verpackungen vorgegeben.

Des Weiteren werden die Beutel im Rahmen der Zertifizierung Ökotoxizitätstests unterzogen, um sicher zu stellen, dass sie keine negativen Auswirkungen auf den Kompost und die Umwelt haben.

1 https://ots.de/PiNWrb

2 https://www.muellundabfall.de/ce/kunststoffe-im-kompost/detail.html

Über den Verbund: Der Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Verbund) ist ein nichtkommerzieller Zusammenschluss verschiedener Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, die getrennte Sammlung von Bioabfällen zu fördern und damit diese wertvollen Ressourcen wieder in einen biologischen Kreislauf zurückzuführen. Dabei sehen wir den zertifiziert kompostierbaren Bioabfall-Beutel als innovativen Lösungsbeitrag für eine erfolgreiche und nachhaltige Bioabfallsammlung. Unsere Mitgliedsunternehmen aus Deutschland und den europäischen Ländern Frankreich, Italien sowie Österreich decken die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Herstellung der Rohstoffe bis hin zu den Endprodukten, einschließlich akkreditierter Zertifizierungsunternehmen und Entsorgungsdienstleister. Gemeinsam unterstützen wir eine effiziente und nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die Abfall vermeidet, Ressourcen schont und das Klima schützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.derverbund.com.