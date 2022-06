Cardiomatics

PZU Zdrowie (dt. PZU Gesundheit) führt die Cardiomatics-Lösung für präzise Diagnostik in der Kardiologie in seinen Kliniken ein

Krakau, Polen (ots/PRNewswire)

Das von Cardiomatics entwickelte KI-basierte System vereinfacht die Arbeit von Kardiologen durch Unterstützung der EKG-Interpretation. Jetzt können die Ärztinnen und Ärzte von PZU Zdrowie (ein zur PZU-Gruppe – einem der führenden Versicherungsunternehmen in Ostmitteleuropa – gehörendes polnisches Healthcare-Unternehmen) die Vorteile dessen klinisch bewährter Präzision nutzen.

Das Elektrokardiogramm (EKG) ist die am häufigsten verwendete Untersuchung zur Beurteilung der Herzgesundheit und zur Erkennung gefährlicher und bedenklicher Herzrhythmen, wie z.B. Vorhofflimmern (AF) – die häufigste Herzrhythmusstörung. Die Prävalenz von Vorhofflimmern hat in den letzten 20 Jahren weltweit um 33 % zugenommen[1], und in Europa leiden 1–3 % der Bevölkerung an dieser lebensbedrohlichen Erkrankung.

Cardiomatics verändert die Arbeitsabläufe der Herzspezialisten durch die Automatisierung der EKG-Analyse. Die Webanwendung – zertifiziert als Medizinprodukt der CE-Klasse II – wendet Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz an, um die Wellen und Intervalle in EKG-Aufzeichnungen zu untersuchen, die Herzfrequenz zu beurteilen und Anomalien zu erkennen. Anschließend berechnet sie sämtliche 12-Kanal-EKG-Werte und erstellt einen anwenderfreundlichen Bericht, der die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammenfasst und von Kardiologen schnell und einfach nachvollzogen werden kann.

Steigerung der Screening-Rate zur Verbesserung von Prävention und Frühdiagnose

Das polnische Unternehmen Cardiomatics hat die Technologie seit 2018 verfeinert und ist heute einer der führenden Anbieter von EKG-Analyse-Software. Als einer der führenden Gesundheitsdienstleister in Polen erkannte PZU Zdrowie die hohe Qualität und Genauigkeit der Cardiomatics-Software und entschloss sich, sie in ein Pilotprojekt in seinen Gesundheitseinrichtungen in Polens Hauptstadt einzubeziehen.

„Nach Angaben des Statistischen Zentralamtes Polens (GUS) sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für fast die Hälfte aller Todesfälle in Polen verantwortlich[2]. Deshalb wollen wir unsere Tools für die Herzdiagnostik weiter entwickeln", erläutert Oliwer Kubicki, Mitglied der Geschäftsleitung von PZU Zdrowie. Kubicki ist überzeugt, dass Künstliche Intelligenz die Arbeit von Ärzten erheblich rationalisieren kann, was wiederum ihren Patienten Vorteile bringt. „Eine genaue Analyse erleichtert optimale Behandlungsergebnisse und verkürzt die Zeit zwischen der Diagnose und dem medizinischen Eingriff, wenn der Zustand eines Patienten alarmierend ist", betont Kubicki.

Algorithmen, die auf menschliche Präzision trainiert sind

Bisher hat die Cardiomatics-Software über 150.000 Patienten untersucht. Das entspricht ungefähr 20 Milliarden Herzschlägen, viel mehr als jeder Arzt in seinem Leben analysieren kann. Ein derart umfangreicher Datensatz hat Cardiomatics dabei geholfen, die Präzision des Algorithmus zu perfektionieren.

Mehr als 1.000 Ärztinnen und Ärzte in 15 Ländern, darunter die Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Polen, vertrauen bereits auf die Unterstützung durch die Cardiomatics-Software, was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass es sich um die derzeit schnellste auf dem Markt verfügbare Methode handelt. Nach erfolgter Anwendung, bei der Daten gesammelt werden, kann die Gesamtzeit der EKG-Untersuchung um bis zu 30 Minuten verkürzt werden.

Die Innovation von Cardiomatics ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen EKG-Rekordern kompatibel. Die eingebauten Algorithmen entsprechen der Norm ANSI/AAMI EC57:2012 und wurden auf der Grundlage von MIT-BIH Arrhythmie-Datenbanken und klinischen Daten verifiziert.

„Cardiomatics und PZU Zdrowie haben das gemeinsame Ziel, moderne Technologien einzusetzen, um den Zugang zur medizinischen Versorgung zu erleichtern. Ein ebenso wichtiges Ziel ist die Verbesserung der Arbeitsabläufe des medizinischen Personals", sagt Rafał Samborski, Präsident des Management Boards von Cardiomatics.

„Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit PZU Zdrowie. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Implementierung von vertrauenswürdigen und präzisen KI-Algorithmen zum Nutzen von Kardiologen und Patienten", betont Samborski.

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) ist Polens ältestes und führendes börsennotiertes Versicherungsunternehmen und eines der führenden Versicherungsunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Es ist auch eines der größten Finanzinstitute in Polen. PZU Zdrowie (dt. PZU Gesundheit), ein Teil der PZU-Gruppe, ist einer der bekanntesten Gesundheitsdienstleister Polens mit 130 Einrichtungen und 2.200 Partnerkliniken in 600 Städten sowie einem eigenen Netzwerk von Kliniken für medizinische Bildgebung und einem Telemedizinzentrum.

Cardiomatics ist eine bahnbrechende cloudbasierte Software, die die Analyse von EKG-Signalen automatisiert. Es ist ein Medizinprodukt der CE-Klasse IIa, und die Wirksamkeit seiner KI-Algorithmen wurde in klinischen Studien validiert. Die Lösung nutzt globale HIPAA-konforme Dienste, die Sicherheit und Zugriff von überall auf der Welt garantieren.

