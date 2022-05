HINTE MESSE- UND AUSSTELLUNGS-GMBH

LAST MILE CITY LOGISTICS feiert im Juni 2022 in Berlin Premiere

Zweitägiges Expertentreffen zeigt Lösungen für Paketlieferungen in Städten

Karlsruhe/Berlin (ots)

Nachhaltige und smarte Lösungen zur Bewältigung der Paketflut und der Warenzustellung in Innenstädten werden gezeigt und diskutiert.

Treffen findet vom 29. bis 30. Juni im Motorwerk in Berlin statt.

Expertenprogramm und Expo richten sich an Handel und Logistik, Stadt- und Quartiersplaner und alle, die neue Mobilitätsformen zur Paket- und Warenlieferungen suchen.

Die Zustellung von Paketsendungen in Innenstädten und Wohngebieten wird zu einer immer größeren Herausforderung. Stets zunehmender Onlinehandel und die Warenzustellung im gewerblichen wie im privaten Bereich auf der sogenannten Letzten Meile, sorgen in dicht bewohnten Gegenden und Innenstädten, wo zumeist schon wenig Platz auf den Straßen herrscht, für noch mehr Mobilitätsaufkommen durch Lieferverkehr. Auch der Bedarf nach zusätzlichen Flächen in Form von Hallen oder leerstehenden Gebäuden in Städten, um die Pakte zwischenzulagern, steigt. Und die Herausforderung wächst stetig: Der Bundesverband Paket und Express Logistik BIEK spricht in seiner Studie von 2021 für Kurier-, Express und Paketzustellungen von jährlich 7% Wachstum bis 2025, was bis zu rund 6 Milliarden Paketzustellungen jährlich in Deutschland bedeutet.

Experten, führende Logistikunternehmen und junge Innovatoren der Branche sind deshalb bereits intensiv mit der Suche nach nachhaltig wirtschaftlich und ökologisch tragbaren Lösungen beschäftigt, wie ein Paket zum Kunden gelangt und die Übergabe optimiert werden kann. Fragen zur Durchführung einer Retoure oder auch Rückgabe der Verpackung sind ebenso Teil wie der Einkauf selbst und diese lassen sich nur unter Beteiligung der Unternehmen auf der letzten Liefermeile klären. Für eCommerce-Anbieter steht daher die Frage im Raum, mit welchen Partnern und Lösungen sie eine optimale Lösung der Warenzustellung ermöglichen, welche gleichzeitig ökologisch nachhaltig und zeitgemäß ist.

Der Anbietermarkt für die Zustellung von Paketen und Waren auf der letzten Meile ist sehr lebendig. Vielfach entstehen Startups mit intelligenten Lösungen genau dort, wo die Probleme sichtbar sind. Allein der Markt für Lastenrad-Anbieter wuchs 2020 um mehr als die Hälfte. Microdepots als Umschlagplatz und Auslieferungsstandort sind an vielen Standorten bereits im Einsatz.

Standardlösungen gibt es dabei eher nicht: Entscheidend ist der an eine Stadt oder ein Quartier angepasste Mix: CO2-Ausstoß, Angebot an öffentlichen Flächen, alternativ mögliche Nutzung von bestehenden Immobilien, zur Verfügung stehende Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, und nicht zuletzt der Bedarf von Paketversendern und -empfängern sind zu berücksichtigende Aspekte.

Zum ersten Mal führt die LAST MILE CITY LOGISTICS (LMCL) die Beteiligten der letzten Liefermeile in Berlin zu einem großen Live-Treffen der Branche zusammen. Das zweitägige Expertenprogramm und die Expo richten sich an Handel und Logistik, Stadt- und Quartiersplaner und alle, die neue Mobilitätsformen zur Paket- und Warenlieferungen suchen und ermöglicht es, ganzheitliche, kooperative Lösungen zu finden und auszutauschen.

Neben Workshops, Keynotes und Diskussionsrunden ist eine Expo mit 50 Unternehmen - von führende Logistikunternehmen bis zu jungen Innovatoren der Branche sowie Platz und Zeit für Networking angeboten geboten. Der Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste, BdKEP wird am ersten Tag der LMCL BERLIN eine Fachkonferenz speziell für KEP-Unternehmen anbieten.

Andreas Schumann, Präsident des BdKEP freut sich auf das Treffen: "Das Präsenzevent schafft Vertrauen, welches für gemeinsame Projekte notwendig ist." Daniel Katzer vom Veranstalter HINTE ergänzt: "Die an 365 Tagen zur Verfügung stehenden digitalen Community-Plattform der LMCL, sowie die bereits erfolgten Digitaltreffen bieten einen soliden und wichtigen Background mit stets aktuellen Markt- und Projektinformationen. Das kann aber den persönlichen Kontakt und Austausch nicht ersetzen. Daher blicken wir mit großer Vorfreude auf das Live-Treffen der jungen Branche!"

Über die LAST MILE CITY LOGISTICS (LMCL):

Neben der ganzjährigen Communityplattform im Web findet der Austausch nach zwei erfolgreichen Digitalevents vom 29. bis 30. Juni 2022 im Motorwerk Berlin statt. Hier treffen sich Anbieter von Micromobility und Depots, Gewerbeimmobilienbetreiber und Stadtplaner, eCommerce Unternehmen und Paketdienstleister zum Austausch und als Kick-off für Projekte.

Anmeldungen und Tickets unter: https://lastmilecitylogistics.com/