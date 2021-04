Gruner+Jahr, GUIDOS DEKO QUEEN

In der neuen Ausgabe GUIDOS DEKO QUEEN: Jasmin Wagner in exklusiver Foto- und Homestory: "Es ist schön, wenn sich Gäste wohlfühlen, aber vor allem ist es mein Zuhause"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

In der zweiten Ausgabe GUIDOS DEKO QUEEN (ab 22. April im Handel) öffnet Guido Maria Kreschmers gute Freundin Jasmin Wagner alias Blümchen die Türen ihrer 160 qm großen Hamburger Altbau-Wohnung. Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin erklärt im Interview, dass ihr Zuhause in erster Linie ihr selbst gefallen müsse: "Ich wohne mutig im Hier und Jetzt. Es ist schön, wenn sich Gäste wohlfühlen, aber vor allem ist es mein Zuhause." Über ihren Einrichtungsstil sagt Jasmin Wagner: "Ich kombiniere Alt und Neu, mixe Designklassiker, auf die ich gespart habe, mit verspielten Accessoires und Souvenirs." Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann sei die Wohnung erst jetzt so richtig ihr Zuhause geworden. "Ich wähle mutiger die Möbel aus, die mir gefallen, und habe es mir mit vielen Textilien gemütlich gemacht." Im Lockdown sei sie "erstmals länger als drei Tage am Stück zu Hause" gewesen, "ohne gleich wieder Koffer packen zu müssen." "Tatsächlich habe ich nachgedacht, was ich wirklich brauche, und mehr Struktur in die Wohnung gebracht, die mittlerweile zu einer echten Homebase geworden ist." Guido Maria Kretschmer hat Jasmin übrigens bei der Wohnzimmer-Einrichtung beraten und motivierte sie, vor eine hellblaue Wand ein großes Sofa im passenden Ton zu platzieren. Nun habe Sie sich den Traum erfüllt, schön zu wohnen. Ihre neuen Träume sind: "Drei Tage durchtanzen, alle meine Freunde umarmen und nach dem Mount Kenya bald höhere Gipfel erklimmen."

Das gesamte Interview und einen persönlichen Rezept-Tipp von Jasmin Wagner gibt es in der zweiten Ausgabe GUIDOS DEKO QUEEN (ab 22. April im Handel). Darin geht es außerdem um überraschende Deko-Ideen für Regale, Gestaltungstipps mit Polstermöbeln für jedes Budget, ein Küchen-Vorher-Nachher sowie Schönes für Balkon und Terrasse. Die Redaktion stellt die Kandidatinnen der ersten TV-Staffel vor, gibt Tipps für die Schlafzimmerausstattung und verrät, wie man das Zuhause in einen Urban Jungle verwandelt. Dazu werden mediterrane Köstlichkeiten und die passende Tischdeko gereicht. In der "Guidorakel"-Rubrik versucht Guido anhand der Einrichtung zu erraten, wer dort wohnt. Außerdem zeigt er seine liebsten Skulpturen aus seinem eigenen Zuhause. Tolle Tischleuchten und ein humorvolles Balkon-Typ-Horoskop runden diese Ausgabe ab.

Die Meldung ist mit Quellenangabe GUIDOS DEKO QUEEN zur Veröffentlichung ab dem 21. April frei.

Angebot an die Bildredaktionen:

Die Fotos aus der exklusiven Homestory können vorab HIER gesichtet werden. Bei Abdruckwunsch kontaktieren Sie bitte den Pressekontakt unter: kramer.andrea@guj.de.

Das Interview, Logo und Cover der neuen Ausgabe stehen zum Download zur Verfügung: HIER

Über GUIDOS DEKO QUEEN:

Im März 2021 startete Guido Maria Kretschmer ein neues TV-Format bei VOX und das gleichnamige Einrichtungsmagazin bei Gruner + Jahr. GUIDOS DEKO QUEEN ist ein Wohn- und Lifestyle-Magazin, dass sich neben Living-Themen auch mit Beauty, Lifestyle, Gastlichkeit und nachhaltigem Leben befasst. Das Heft versteht sich als Rat- und Impulsgeber für alle Deko-Begeisterte, die Lust auf einfach umsetzbare Einrichtungs- und Umstyling-Ideen haben. Als Editor-At-Large bringt Guido Maria Kretschmer seine "Wohn-Weisheiten" und viel Persönliches von sich ein und berät die Leser:innen auf seine humorvolle und warmherzige Art. Das Magazin kostet regulär 3,50 Euro. Die Erstausgabe (EVT: 18. März) und die zweite Ausgabe (EVT: 22. April) sind zum Einführungspreis von 2,00 Euro im Handel erhältlich. Die Druckauflage liegt bei 130.000 Exemplaren, erste Verkaufsprognosen bei 70.000 verkauften Exemplaren. Das Deko-Duell GUIDOS DEKO QUEEN ist immer samstags um 17 Uhr bei VOX zu sehen.