LogiNext, ein internationales Logistik-Tech-Unternehmen, kooperiert mit AmRest, einem der größten Betreiber von Franchises wie KFC, Pizza Hut, Burger King und Starbucks bei Lieferungen auf der letzten Meile

New York und London (ots/PRNewswire)

LogiNext, ein internationales Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt der B2B-Logistik und der Zustellung nach Hause zu optimieren und zu automatisieren, gab heute eine Partnerschaft mit AmRest Holdings bekannt, dem führenden europäischen Multimarken-Franchise-Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien. Diese Partnerschaft beinhaltete die Einführung der proprietären Technologie in Hunderte von Restaurants. Durch die Digitalisierung der Liefervorgänge ergaben sich erhebliche Effizienzgewinne für AmRest und das Unternehmen konnte sein Versprechen einer schnellen Lieferung besser einhalten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhielt AmRest Zugriff auf die Mile-Plattform von LogiNext zur Automatisierung von Auftragserfassung, Terminplanung, Fahrerzuweisung und dem gesamten Kundenerlebnis für die mehr als 2000 Quick-Service- und Casual-Dining-Restaurants von AmRest, darunter Marken wie KFC, Pizza Hut, Burger King und Starbucks. Die starke Präsenz von AmRest trägt dazu bei, dass Europa für LogiNext nun die zweitwichtigste Region in Bezug auf den Umsatz ist. Durch die Partnerschaft kann AmRest sich mit seinem schnellen und exzellenten Liefererlebnis gegenüber Food-Tech-Giganten wie Uber Eats, Meituan, Grubhub und Deliveroo behaupten.

"Mit den KI- und ML-Algorithmen von LogiNext, die eine Automatisierung der gesamten Logistik erlauben, konnten mehrere Fortune-500-Unternehmen sowohl On-Demand- als auch Terminlieferungsmodelle vollständig automatisieren. Diese Partnerschaft mit AmRest ist besonders wichtig, da sie das Kundenerlebnis im Bereich Quick Service und Casual Dining einen Schritt weiterbringt", sagt Mradul Khandelwal, Vice President of Business Development bei LogiNext.

"Die LogiNext Mile-Plattform hat im vergangenen Jahr Millionen von Aufträgen für AmRest-Restaurants abgewickelt und die leistungsstarken Algorithmen zur Routenoptimierung und automatischen Zuteilung haben zu einer erheblichen Verbesserung der Effizienz geführt. Mit dieser Technologie haben Betriebsleiter eine bessere Übersicht, die Umwelt profitiert vom reduzierten CO2-Fußabdruck und die Lieferanten und Endkunden verfügen über eine sicherere und bessere Anwendung", sagt Dinesh Dixit, Vice President of Client Excellence bei LogiNext.

"AmRest ist der größte unabhängige Betreiber von Kettenrestaurants in Osteuropa. Jetzt hilft uns diese spannende Partnerschaft dabei, unsere Leistungen zu optimieren. Wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse ansehen, sind wir voll davon überzeugt, dass die Technologie von LogiNext unser Wachstum im Online- und Liefersegment weltweit weiter beschleunigen wird", sagt Dingeman Heijboer, President New Business and Innovation bei AmRest.