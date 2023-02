Naturmuseum Solothurn

Mittagsführung "Wie uns Genetik helfen kann, Arten zu schützen" zur Sonderausstellung "evolution happens!"

Mittagsführung "Wie uns Genetik helfen kann, Arten zu schützen"

im Ramen der Sonderausstellung "evolution happens"

Mittwoch, 1. März 2023, 12.15-13 Uhr

im Naturmuseum Solothurn

Heute ist der Alpensteinbock dank Schutz und Wiederansiedlung in den Alpen weit verbreitet. Warum er vielleicht trotzdem noch nicht ganz aus dem Schneider ist und was wir für den Schutz anderer Arten lernen können, zeigt die Mittagsführung im Rahmen der Sonderausstellung "evolution happens!" im Naturmuseum Solothurn.

Referentin: Dr. Christine Grossen, Evolutionsbiologin WSL

Der Anlass ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung

